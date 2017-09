Hier gibt es nichts zu sehen: Fotos von Frankfurt im Nebel

Am Eisernen Steg

Im Zoo



Vor der Alten Oper

Im Bahnhofsviertel

Im Nordend

Im Gallus

Am Römer

Im Bahnhofsviertel

Am Main

Ein Liebespaar befestigt ein Schloss am Geländer des Eisernen Stegs in Frankfurt. Etwas abseits steht ein älterer Mann und streckt dem Fotografen den Mittelfinger entgegen.Die Tiere nutzen den dichten Nebel, um mal aus ihren Rollen zu schlüfen. Ein Löwe blättert gelangweilt im aktuellen Vegan-Magazin. Im Hintergrund wird ein Zebra gestrichen.Zwei Fahrradkuriere machen das Beste aus dem dichten Nebel - und legen eine Pause am Brunnen vor der Alten Oper ein. Unten links photobombt sich eine kecke Taube in die Aufnahme.Zwei kleine Jungs drücken sich die Nasen am Schaufenster eines Sexshops platt. Im Fenster spiegeln sich (a) der Fotograf und (b) der Typ, der ihm gerade das Portemonnaie aus der Tasche zieht.Ein älterer Mann - Typ Oberstudienrat, mit Nickelbrille - parkt seinen Porsche Cayenne auf dem Parkplatz eines Bioladens. Trotz des dichten Nebels ist der "Pur"-Aufkleber auf dem Heck des Autos deutlich zu erkennen.Mit hochroten Kopf klettert ein FNP-Redakteur aus einem Fenster im Redaktionsgebäude - offenbar möchte dieser Schelm früher Feierabend machen. Der Fotograf hat leider die falsche Belichtungszeit eingestellt: Das Foto ist unscharf, der Redakteur nicht zu identifizieren.Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) steht vor dem Römer und winkt einer Touristengruppe zu. Die Touristen winken zurück.Drei Schülerinnen stehen lässig vor dem Kiosk Yok-Yok und schlürfen Club Mate.Ein Angler hält mit der Linken die Rute. In der Rechten hält er sein Handy und scrollt durch einen Artikel, der "Erkennen Sie Frankfurt im Nebel?" heißt. (Wenn Sie das jetzt klicken, garantieren wir für nichts mehr.)