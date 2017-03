Stadt auf Ruinen: Frankfurt: 73 Jahre nach den Bomben

Es übersteigt die eigene Vorstellungskraft und ist dennoch wahr: Die Stadt, die heute am Mainufer glänzt, war vor gar nicht allzu langer Zeit ein einizges Trümmerfeld. Wie sah es an Frankfurts schönsten Orten in dieser Zeit aus? Schieben Sie sich durch die Fotos und begeben sich auf eine Reise in die Vergangenheit.

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Im zweiten Weltkrieg erlebten die Frankfurter zahlreiche Bombennächte. Doch keine Nacht hinterließ in der Innenstadt so großen Schaden, wie die des 22. März 1944. Unsere Animation zeigt, wie die Stadt von heute vor gar nicht allzu langer Zeit noch aussah.Kaum ein Stein stand vor 73 Jahren noch auf dem anderen. Auf den Ruinen des Krieges sind mit der Zeit Wolkenkratzer gewachsen und die zerstörte Altstadt wird inzwischen im alten Charme neu gebaut.Auch der Römer erstrahlt längst im alten Glanz.Das alte Gefängnis der Hauptwache wurde ebenfalls in dieser Nacht zerstört. Heute ist dort ein Café.Auch die Katharinenkirche an der Hauptwache wurde am 22. März völlig ausgebombt.Ob dieser Baum den Krieg erlebt hat? Frankfurts beliebteste Brücke, der Eiserne Steg, wurde hingegen zerstört.