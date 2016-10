Geschäftsreisende unzufrieden: Frankfurt Airport nur noch zweitgrößter Flughafen Deutschlands

Der Vorjahressieger Frankfurt Airport belegt im diesjährigen Vergleich der zehn größten Flughäfen in Deutschland nur noch den zweiten Platz. Im Ranking für Geschäftsreisende der großen Flughafenstudie 2016 des Deutschen Kundeninstitut (DKI) rutschte Frankfurt sogar vom ersten auf den sechsten Platz.

In der großen jährlichen Flughafenstudie 2016 des Deutschen Kundeninstitut (DKI) gibt es einen Wechsel an der Spitze. Der Flughafen Frankfurt wird vom Zweitplatzierten des Vorjahres, dem Flughafen München, vom ersten Platz verdrängt. Im zusätzlichem Ranking für Geschäftsreisende belegt der Vorjahressieger Flughafen Frankfurt unter den zehn größten Flughäfen in Deutschland sogar nur noch den sechsten Platz.

Abzüge gab es für Flughafenbetreiber Fraport in den Bereichen Aufenthaltsqualität und Prozesse. Insbesondere die langen Wege innerhalb und aus dem Flughafen hinaus zu Park- oder Haltestellen werden von den Fluggästen bemängelt. Für das größte Passagieraufkommen auf Deutschlands Flughäfen stehen zudem zu wenige Sitz- und Parkplätze sowie Waschräume zur Verfügung.

Für Geschäftsreisende werden das fehlende Angebot an Internetterminals oder -lounges sowie Handy-Ladestationen bemängelt. Dazu sorgt der sehr hohe Eintritt in die Flughafenlounge für Kritik. Die Lounge wird insgesamt jedoch mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet und landet in der Bewertung ebenfalls hinter München auf dem zweiten Platz.

Führend bleibt der Frankfurter Airport mit seinem Flugangebot. Er kann in Deutschland die höchste Anzahl an Fluggästen, international angeflogenen Zielen, Flugbewegungen und Fluggesellschaften verzeichnen.

Das Deutsche Kundeninstitut (DKI) hat die große Flughafenstudie 2016 erneut im Auftrag der WirtschaftsWoche von Ende August bis Ende September 2016 durchgeführt. Die Ergebnisse setzen sich zusammen aus einer Befragung der Anbieter zu objektiv nachweisbaren Fakten und Angeboten sowie einer Online-Befragung unter knapp 5000 Flughafengästen zur subjektiven Einschätzung und verdeckte Tests (Mystery Shopping).

Für das Gesamtergebnis wurden die Kategorien Aufenthaltsqualität, Prozesse, Flugangebot sowie Kundenservice getestet. Zusätzlich wurde der „Beste Flughafen für Geschäftsreisende“ sowie die „Beste Flughafenlounge“ ermittelt.

(hk)