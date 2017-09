Pläne im Nordwesten: Frankfurt: Bürgerinformation für neuen Stadtteil - Viele Fragen, wenig Antworten

Vor der Tür des Titusforums im Nordwestzentrums haben sich die Gegener des neuen Stadtteils postiert. Mitglieder der Bürgerinitiative „Heimatboden“ haben ein Transparent aufgespannt, die Wählervereinigung „Bürger für Frankfurt“ verteilt ein Flugblatt, in dem sie das Baugebiet an der Stadtgrenze zu Steinbach und Oberursel als „Umweltmassaker“ bezeichnet. Der große Saal füllt sich, das Interesse ist groß. Mehr als 400 Interessenten sind gekommen, um sich über den aktuellen Stand der Planung informieren. Mehrere Mitarbeiter des Stadtplanungsamt stehen bereit, um in kleinen Gruppen über das Baugebiet zu sprechen. Doch die Bürger machen klar: Sie wollen mit Planungsdezernent Mike Josef selbst diskutieren, wollen von ihm Antworten auf ihre vielen ungeklärten Fragen.

Mehr Lärm und Verkehr

Der SPD-Politiker gibt sich Mühe, muss aber oft passen. „Wir sind in der Planungsphase Null“, betont er. Erst im November werde das Stadtparlament die vorbereitenden Untersuchungen beschließen, für die er allein zwei Jahre veranschlagt. Viele Bürger äußern sich skeptisch, befürchten eine Zunahme von Verkehr und Lärm, sorgen sich um den freien Blick auf den Taunus und haben Zweifel, ob die neuen Bewohner angesichts von Preisen und Taktzeiten tatsächlich überwiegend mit Bus und Bahn fahren werden. Josef erntet während seines Vortrags häufig Gelächter – als er etwa den Riedberg als „urbanen Stadtteil“ bezeichnet.

Bild-Zoom Foto: Rainer Rüffer

Großen Beifall erhält der Ortslandwirt Wolfgang Stark aus Niederursel. Er sagt: „Wenn der neue Stadtteil kommt, dann stirbt die Landwirtschaft.“ Es gebe in dem geplanten Baugebiet hervorragende Böden. „Die sind nicht kaputtzukriegen, außer durch Wohnungsbau“, betont Stark.

Josef stellte einen „Runden Tisch“ in Aussicht, an dem über die Zukunft der Landwirtschaft in Frankfurt gesprochen werden soll. „Ich kann Ihnen aber nicht die Zusage machen, dass wir das Gebiet nicht bebauen werden.“ Eine Stadt habe viele Funktionen zu erfüllen – und der Wohnungsbau sei wegen des anhaltenden Zuzugs nun einmal dringend.

Zuvor präsentierte Josef die Pläne, soweit sie bereits feststehen. Auf einer Karte sind fünf mögliche Baufelder eingezeichnet, die von großen Grünzügen getrennt sind. Drei davon liegen östlich der Autobahn A 5 und grenzen an die bestehende Bebauung in Praunheim und in der Nordweststadt an. Zwei weitere mögliche Wohnquartiere befinden sich westlich der Autobahn, halten aber Abstand zu den Ortsrändern von Steinbach und Weißkirchen. Von dem 550 Hektar umfassenden Untersuchungsgebiet würden nur etwa 190 Hektar bebaut, versichert er. Und: „Urselbach und Steinbach werden von Bebauung freigehalten.“

Umgehungsstraße vermerkt

Eingezeichnet in dem Plan ist auch die seit Jahrzehnten geforderte Umgehungsstraße, die südlich an Weißkirchen und östlich an Steinbach vorbei bis nach Eschborn führt. Zwei Wohnquartiere östlich der Autobahn würden von der schon lange geplanten Ortsumfahrung Praunheim durchschnitten, die im Publikum kontrovers diskutiert wird.

Auf den Plänen, die Josef zeigt, ist auch zu erkennen, dass ein großer Teil des Baugebiets von Verkehrslärm betroffen ist – vor allem wegen der A 5, die das Gebiet durchschneidet. Josef sieht darin kein grundsätzliches Problem, liegen doch auch andere Frankfurter Stadtteile wie Schwanheim oder Griesheim direkt an der Autobahn. Er will mit dem Bund darüber sprechen, im Zuge der geplanten Erweiterung der A 5 von sechs auf acht Fahrspuren auch Lärmschutz vorzusehen.

Die Befürworter des Baugebiets melden sich kaum zu Wort. Sie sind aber da. Beim Rausgehen sagt einer: „Wenn die Gegenargumente stimmen würden, dann hätte man auch den Riedberg nicht bebauen dürfen.“