Von „harten Verhandlungen“, sprachen die Fraktionschefs der Koalition aus CDU, SPD und Grünen. „Die Köpfe haben geraucht und ein bisschen auch die Colts“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Busch über Gespräche in offenbar angespannter Atmosphäre. Das Sparpakt des Bündnisses reduzierte den ursprünglichen Haushaltsentwurf des Magistrats noch einmal um 100 Millionen Euro. Das nannte Busch einen „freundlichen Service für den Magistrat“.

Eine Ausstiegsklausel

Die Opposition fand an diesem Paket naturgemäß wenig Gutes. FDP-Fraktionschefin Annette Rinn kritisierte eine sogenannte Ausstiegsklausel aus dem Sparpaket. Darin heißt es, dass einzelne Sparprojekte wieder aufgehoben werden können, wenn sich bis Jahresmitte die Steuereinnahmen so gut entwickeln, dass mit einem Jahresfehlbetrag von weniger als 186 Millionen Euro gerechnet werden kann.

Geld beschafft sich die Dreierkoalition erst künftig mit der Einführung einer Zweitwohnungssteuer, die ab 1. Januar 2019 gelten soll und zehn Prozent der Nettokaltmiete betragen soll. Über die Höhe der erwarteten Einnahmen kann Kämmerer Uwe Becker (CDU) aber noch keine Angaben machen.

Kommentar Der defizitäre Haushalt des Jahres 2018 folgt den bewährten drei Frankfurter Grundregeln des Optimismus’: Es ist noch immer gut gegangen. Es kommt immer besser, als man denkt. Hauptsache, wir vermeiden jeden Stress. clearing

Diese Einführung dieser neuen Abgabe nannte CDU-Fraktionschef Michael Prinz zu Löwenstein „keine echte Steuer“, Becker erwartet, dass viele der rund 30 000 Zweitwohnsitze in Erstwohnsitze umgewandelt werden. Die Zweitwohnungsteuer findet immerhin auch die Linke laut ihrer Fraktionschefin Dominike Pauli gut.

Löwenstein kritisierte derweil die Etatanträge der Opposition. Die AfD spare 2,2 Millionen Euro, habe aber Einnahmen gestrichen, weil sie die Hundesteuer abschaffen wolle. Die FDP spare immerhin 3,7 Millionen Euro, „ein kleiner Anfang“. Die Anträge der Linken aber sehen laut dem CDU-Fraktionschef Mehrausgaben in Höhe von 575 Millionen Euro vor.

Löwenstein betonte, dass der Etat die Bedürfnisse der Stadt und die politischen Prioritäten der Römerkoalition abbilde. Er forderte aber auch Mut „zu einer echten Aufgabenkritik“. Jedes Projekt müsse auf den Prüfstand, „auch wenn es mit hohem politischen Stress verbunden ist“.

Wenn es nur nach der SPD ginge, wäre die Gewerbesteuer erhöht worden. Das erklärte Ursula Busch. Dagegen verwahrte sich aber die CDU. Die Grundsteuer dagegen wollten alle Koalitionäre nicht erhöhen, da diese auch zu einer Erhöhung der Mieten geführt hätte.

Rücklagen bis 2021

Dass mit dem Sparpaket der Koalition die Rücklagen der Stadt in Höhe von 570 Millionen Euro (Stand 31. Dezember 2017) bis 2021 reichen werden, unterstrich der Fraktionschef der Grünen, Manuel Stock. Er hob vor allem die grünen Projekte im Haushalt hervor. So werden die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Das spare jährlich elf Millionen Euro an Energiekosten. Das Sofortprogramm „Saubere Luft“ sehe zudem die Elektrifizierung der Busflotte vor.

Auf die Gefahren, die der Finanzsituation der Stadt drohen, sollte sich das Zinsniveau erhöhen, verwiesen Annette Rinn und der Fraktionschef der BFF, Patrick Schenk. „Die Zinsen befinden sich auf einem historischen Tiefstand, die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln – und Sie streben einen Haushalt mit einem Fehlbetrag von knapp 200 Millionen Euro an“, sagte Schenk an die Adresse der Koalition. Das sei fahrlässig.

AfD-Fraktionschef Rainer Rahn griff einzelne Zuschüsse heraus, um sie in Frage zu stellen. So erhalte das Archiv „Frauen und Musik“ 21 000 Euro. „Warum?“, fragte Rahn. „Vielleicht will die Musik ja niemand hören.“ Einen Zuschuss erhalte auch das Baby- und Großelternschwimmen. „Andere haben das ohne Kurs hingekriegt“, sagte Rahn. Bezuschusst werde auch das Männer-Care-Work, eine Beratung, wie man die Elternzeit gestalten kann. Für Rahn steht daher fest: „Die Grünen haben ihr Klientel bedient. Ein besonderes Beispiel dafür ist für den AfD-Politiker die deutsch-iranische Beratungsstelle. „In Frankfurt leben 180 Nationen aber nur diese eine wird unterstützt“, sagte Rahn. Und das, „weil es die ehemalige grüne Integrationsdezernentin so wollte“.

(tre)