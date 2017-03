Frankfurter Halbmarathon: Frankfurt: Ein halber Marathon eröffnet die Laufsaison

Mit einem Teilnehmerrekord von 5431 ist der Laufsportverein Spiridon mit dem Mainova-Lauf gestern in die neue Saison gestartet. Der Halbmarathon, erstmals mit neuem Sponsor (vormals Lufthansa) begann bei strahlendem Sonnenschein mit zehn Minuten Verspätung. Grund: Bis kurz vor 10 Uhr standen noch reihenweise Teilnehmer im Stau vor dem Stadion. Ab der Autobahnabfahrt Frankfurt Süd staute es sich. Die Stadionparkplätze wurden nach und nach voll.

Entspannte Teilnehmer

„Wir müssen sehen, woran das lag“, sagte der Spiridon-Vorsitzende Thomas Rautenberg nach dem Rennen. Womöglich seien viele Läufer zu spät losgefahren, vielleicht habe aber auch das Management der Parkplätze nicht optimal funktioniert.

Die Teilnehmer blieben entspannt. Teilweise schon mit kurzen Hosen und im T-Shirt, fröstelten sie doch im Schatten der Commerzbank-Arena. Denn es wehte zeitweise ein kühler Wind. Vor dem Stadion warteten die meisten schon in der Starterschlange, als die letzten noch im strammen Dauerlauf über die Fußgängerbrücke über die Bundesstraße rannten. Einige Teilnehmer waren noch im Stau aus den Autos ihrer Begleiter gesprungen, um rechtzeitig am Start zu sein.

Jubeln dem Mann und Bruder zu: Katharina (l.) und Barbara Treusch mit ihren Töchtern Hanna und Clara.

Dort gab es wie bei allen größeren Laufveranstaltungen eine Staffelung nach Tempo. Die Eliteläufer mit Bestzeiten von höchstens 1:17 Stunden bei den Männern und 1:30 Stunden bei den Frauen starteten als erste. Um 10.10 Uhr, zehn Minuten später als erwartet, machten sie sich auf die 21,0975 Kilometer. Danach folgten die langsameren Läufer je nach Tempo. Mehrere Pacemaker machten das Tempo, erkennbar an großen Ballons, auf denen mit schwarzem Edding- die Zielzeit aufgeschrieben war.

So viele Läufer wie in diesem Jahr waren noch nie beim Frankfurt-Halbmarathon gestartet und auch noch nie sind so viele angekommen. Immerhin 5388 Läufer schafften es ins Ziel. Eine Teilnehmerin erlitt einen Kreislaufkollaps und kam ins Krankenhaus.

„Der Lauf ist eine gute Einstimmung in die Saison“, sagt Angela Kirchhain (40). Sie ist mit ihrem Team Naunheim aus Marburg angereist. „Ich war schon öfter dabei“, sagt die Hobbysportlerin. So wie Oliver Schönwälder (43) aus Mörfelden. „Sechs oder sieben Halbmarathons bin ich schon gelaufen, und im Vorjahr hatte ich in Frankfurt meine Marathon-Premiere.“ Dennoch: Als wirklichen Start in die Saison sieht Schönwälder den Mainova-Lauf nicht. „Ich laufe nur aus Spaß und achte dabei nicht auf Wettkämpfe.“

Töchter läuten Glocken

Ein reiner Hobbyläufer ist auch Michael Treusch aus Reichelsheim. Für ihn läutete Töchterchen Hanna (4) die Glocke, als er im Pulk vorbeilief. „Hast du ihn gesehen?“, fragte Mutter Katharina die Tochter, die auf ihren Schultern saß. Daneben applaudierte auch Barbara Treusch, die Schwester des Läufers. „Mein Mann läuft auch mit“, sagte sie. Sebastian Haak war zu diesem Zeitpunkt kurz nach dem Start schon vorbei. Tochter Clara Sophie (2) läutete trotzdem für alle anderen die Glocke.

Der Frankfurt-Halbmarathon ist die größte ehrenamtlich organisierte Laufveranstaltung in Hessen. Rund 180 Helfer haben gestern rund um die Strecke im Süden Frankfurts Dienst getan. Der Energieversorger Mainova sponsert neben dem Frankfurt-Marathon und dem Ironman jetzt eine weitere Ausdauersport-Veranstaltung.