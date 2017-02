Fluss durch Frankfurt Das sind die tragischsten Unglücksfälle im Main

Frankfurt. Der Main ist nicht nur schön, er kann auch sehr gefährlich werden. Das ist nicht erst bekannt, seit am letzten Dienstag ein Rollstuhlfahrer ins Wasser fiel und von mutigen Passanten werden musste. In den letzten Jahren spielten sich in den Fluten immer wieder Dramen ab. mehr