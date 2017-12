Weihnachtsfest: Frankfurt: Hier gibt es Geschenke auf den letzten Drücker

Wer kennt das nicht: Der Osterhase ist eben weg, schon steht das Christkind vor der Tür. Und als würde der Zeitdruck nicht schon genug an den Schenkern nagen, fällt Heiligabend in diesem Jahr ausgerechnet auf einen Sonntag. Vom Hessischen Sozialministerium gab es in diesem Zusammenhang eine klare Weisung: Weihnachten hin oder her, am Sonntag bleiben die Geschäfte dicht. Während in vielen anderen Bundesländern ein verkaufsoffener Sonntag am vierten Advent genehmigt wurde, müssen wir in Hessen und Frankfurt einmal mehr mit dem zurechtkommen, was da ist. Und diesbezüglich gilt glücklicherweise: Geschenkter Essig schmeckt besser als gekaufter Honig. So können Sie auch kurzfristig noch mit etwas Kreativität und einer gesunden Portion Entschlussfreude einer trostlosen Bescherung vorbeugen.

Wer Bildung schenkt , schenkt Zukunft! Schnappen Sie sich reichlich Einkaufstaschen, Ihr Ziel ist der Frankfurter Hauptbahnhof. Die Mitarbeiter der Buchhandlungs-Filialen „Schmitt & Hahn“ freuen sich von 6 bis 17 Uhr, an den zwei Feiertagen sogar bis 22 Uhr, auf Ihren Besuch.

Nutzen Sie die Sonderöffnungszeiten der Frankfurter Kultureinrichtungen: Der Zoo hat an Heiligabend von 9 bis 17 Uhr, der Palmengarten in der Siesmayerstraße von 10 bis 15 Uhr und das Historische Museum am Römerberg von 11 bis 17 Uhr geöffnet. In den dortigen Shops finden Sie sicher noch eine zauberhafte Kleinigkeit für „unnern Baum“. Ansonsten können Sie auch an den jeweiligen Kassen Gutscheine für Besuche an den Feiertagen oder im neuen Jahr erstehen.

Nicht für Geld und gute Worte wollen Sie mehr einen Schritt vor die Tür setzen? Kein Problem! Im Januar stehen einige vielversprechende Premieren auf den Bühnen Frankfurts an: An der Oper ist im neuen Jahr Richard Strauss’ letzte Oper „Capriccio“ zu sehen, am Schauspiel wird „Das Schloss“ nach Franz Kafka, in den Kammerspielen Elfriede Jelineks „Am Königsweg“ aufgeführt. In der Frankfurter Batschkapp können sich „Green Day“-Fans auf die deutschsprachige Uraufführung von „American Idiot“ freuen, während in der Alten Oper die Produktion des Disney-Klassikers „Die Schöne und das Biest“ gastiert. Karten für diese Veranstaltungen können Sie per Hotline bei Frankfurt Ticket oder bei verschiedenen Onlineanbietern bestellen, direkt zahlen und zu Hause ausdrucken.

Ganz oben auf Ihrer Liste am morgigen Sonntag: der Frankfurter Flughafen. Und das nicht, weil Sie mit leeren Händen vorm geschmückten Baum stehen und der Pein mit einer Fernreise zu entgehen gedenken, nein, sondern weil es sich dort gut shoppen lässt. Auch an Heiligabend. In mehr als 300 Geschäften klingeln hier an Heiligabend die Kassen von früh morgens bis um 17 Uhr, während die Konsummeilen in der Innenstadt besinnlich still und leer bleiben.

Die Ultima Ratio für die verzweifelte Suche nach Weihnachtsgeschenken auf den allerletzten Drücker sind Kioske, Tankstellen und Raststätten. Ob Sekt, Champagner oder etwas aus dem Greifautomaten – hier werden Sie auch kurz vor knapp noch fündig. Die „gemischte Tüte“ vom Büdchen hat fast soviel sentimentalen Wert wie einst ein Mix-Tape. Im kultigen „Kiosk 45“, Wiesenstraße 45 (Bornheim), gibt es von 10 bis 18 Uhr mehr Biersorten als Nadeln an der Tanne.

Ein Geheimtipp zum Schluss: Gönnen Sie sich den Luxus und pfeifen Sie auf Sachgeschenke. Verschenken Sie stattdessen Ihre Zeit an die Menschen, die Ihnen wichtig sind. Etwa als Gutschein für einen Spaziergang. Oder einen gemeinsamen Kochabend. Oder Sie pflanzen einen Baum zusammen und freuen sich das ganze Jahr über.