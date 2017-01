Geschwindigkeitskontrollen: Frankfurt: Hier wird nächste Woche geblitzt

Verpackungsfreier Konsum Beim Einkauf Müll vermeiden

Nordend. Den Plastiktüten steht ein baldiges Aus bevor. Nun rückt das Thema Verpackung langsam in den Fokus der Verbraucher. Bundesweit eröffnen Geschäfte mit unverpackten Produkten. In Frankfurt geht jetzt die Initiative „gramm.genau“ mit ihrem Konzept an den Start. mehr