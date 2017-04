Es wird immer schwerer, Fachkräfte für den öffentlichen Dienst zu finden: Frankfurt: Jobs bei der Stadt sind nicht beliebt

540 neue Stellen werden in diesem Jahr bei der Stadtverwaltung geschaffen. Sie zu besetzen ist allerdings gar nicht so leicht. Fachkräfte entscheiden sich häufig lieber für die Privatwirtschaft. Personaldezernent Stefan Majer (Grüne) setzt auf einen Imagewandel und eine neue Führungskultur in der Verwaltung.

Vor kurzem suchte die Stadt Frankfurt einen Psychiater für die Abteilungsleitung im Gesundheitsamt. Die Besetzung der offenen Stelle zog sich länger hin als erwartet. Ärzte gehören zu der Gruppe von Fachkräften, für die der Dienst bei einer Kommune nicht besonders attraktiv ist. Stefan Majer, Dezernent für Personal und Gesundheit, nennt einen der Gründe dafür: Im Krankenhaus oder in der Privatwirtschaft könnten Ärzte zwischen 1000 und 1500 Euro monatlich mehr verdienen – obwohl die Stadt schon alle Möglichkeiten des Tarifvertrags ausnutzt und Zulagen zahlt.

Betroffen sind aber auch andere Berufsgruppen. Bei Feuerwehrleuten etwa hat die Stadt festgestellt, dass sie sich nach der Ausbildung oft eine neue Stelle suchen, bei der sie mehr verdienen können. Im aktuellen Haushalt wird jetzt Geld bereitgestellt, um die Rettungskräfte besser bezahlen zu können.

Hoher Krankenstand

„Es wird für uns zunehmend problematischer, am Arbeitsmarkt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden“, sagt Majer. Neben Ärzten seien auch Ingenieure, IT-Fachleute oder Kinderbetreuer Mangelware. Dabei will die Stadt den Personalbestand nicht nur halten, sondern sogar ausbauen. 540 Stellen werden in diesem Jahr neu geschaffen – auch wegen der steigenden Einwohnerzahlen.

Doch in manchen Ämtern, etwa in der Ausländerbehörde, sind schon heute viele Stellen unbesetzt – mit der Folge, dass die Mitarbeiter überlastet sind und krank werden. In der gesamten Stadtverwaltung seien die Mitarbeiter heute im Durchschnitt pro Tag drei Tage länger krank als noch 2010, so Majer. Das liegt auch am Alter: 22 Prozent der mehr als 10 000 Beschäftigten in der Verwaltung sind 55 Jahre oder älter. Es rollt also eine gewaltige Pensionierungswelle auf die Stadt zu, die den Engpass weiter verschärfen könnte.

Kommentar: Geld allein ist nicht alles Witze über die öffentliche Verwaltung füllen ganze Bände. Als verschlafen, unflexibel und übermäßig bürokratisch werden Beamte und Angestellte darin meist dargestellt. Das prägt das Image. clearing

Mit diesem Problem steht Frankfurt nicht allein da. Im Jahr 2030 werden bundesweit mehr als 800 000 Stellen im öffentlichen Dienst unbesetzt sein, prognostiziert die Beratungsgesellschaft PwC. Gerade bei Führungskräften müsse das Gehaltsgefüge angepasst werden, damit die Arbeit bei Behörden konkurrenzfähig bleibt, empfehlen die Fachleute. Peter Detemple, PwC-Experte für den öffentlichen Sektor, hat einen weiteren Rat: „Der öffentliche Dienst muss beginnen, sein Image gegenüber jungen Menschen zu verbessern und als Arbeitgeber offensiv auf sich aufmerksam machen.“

Neues Bild der Verwaltung

Genau hier will Majer ansetzen. In Schulen will er persönlich für einen der 18 Ausbildungsberufe bei der Stadt werben. 263 Auszubildende sollen allein in diesem Jahr eingestellt werden, doch die Zahl der Bewerber sinkt. Der Dezernent will auch erreichen, dass sich die Ämter bei der Suche nach Personal anders präsentieren als bisher – das Bild der verstaubten Beamtenstube soll der Vergangenheit angehören. München mache das nach Ansicht Majers schon besser. Dort wirbt die Stadt mit Slogans wie „Arbeiten für das, was man schätzt“ um Mitarbeiter, die sich aus Überzeugung fürs Gemeinwohl engagieren wollen.

PwC empfiehlt darüber hinaus, nicht nur die gesellschaftliche Relevanz der Arbeit, sondern auch andere Vorteile des öffentlichen Dienstes herauszustellen: Arbeitsplatzsicherheit und Familienfreundlichkeit gehören dazu. „Wir haben sehr viel zu bieten, und eben nicht nur Geld“, meint Majer. PwC betont aber auch, dass junge Leute Aufstiegschancen und eine andere Führungskultur unter dem Motto „weniger Kontrolle, mehr Vertrauen“ erwarteten. Majer verweist darauf, dass es in einigen Ämtern bereits entsprechende Ansätze gebe. „Die alten autoritären Strukturen funktionieren nicht mehr.“

Majer weiß, dass die Personalgewinnung einen höheren Stellenwert als bisher bekommen muss. „Das wird eines der größten Probleme der kommenden Jahre.“