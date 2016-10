Fast ausgebucht: Frankfurt Marathon: 15.300 Starter gemeldet

20.10.2016

Der Frankfurt Marathon, der in gut einer Woche in Frankfurt stattfindet, steuert auf ein Rekord-Starterfeld zu: Nach Angaben des Veranstalters haben bereits 15.300 Läufer ihre Teilnahme gemeldet. Zehn Tage vor dem Start sei damit das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Laufs erreicht.