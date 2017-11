Bei strömenden Regen: Frankfurt: Peter Feldmann eröffnet Weihnachtsmarkt

Bei strömendem Regen hat Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Montagabend den Frankfurter Weihnachtsmarkt eröffnet. „Wir Frankfurterinnen und Frankfurter lassen uns nicht vom Regen und auch sonst von niemandem einschüchtern”, sagte Feldmann mit Blick auf das schlechte Wetter und die Gefahr von Terroranschlägen. Der Römerberg war trotz allem gut besucht. Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung von der Schlagersängerin Michelle. Bis zum 22. Dezember sind die rund 200 Stände auf dem Weihnachtsmarkt täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. An den Adventssonntagen geht es eine Stunde später los.

Den Frankfurter Weihnachtsmarkt gibt es seit 1393, er ist damit älter als der bekanntere Christkindlesmarkt in Nürnberg. 2016 kamen rund 3,2 Millionen Besucher aus aller Welt nach Frankfurt. Ein Wahrzeichen des Marktes ist einer der größten Weihnachtsbäume Deutschlands. Die 124 Jahre alte Rotfichte auf dem Römerberg stammt aus dem Sauerland und hat eine Höhe von 33 Metern, wie die Stadt Frankfurt mitteilte.

Wegen der Gefahr von Terroranschlägen wird der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erstmals mit Betonsperren geschützt. Vor knapp einem Jahr war in Berlin ein Attentäter mit einem Lastwagen in die Menschenmenge auf einem Weihnachtsmarkt gefahren.

(dpa)