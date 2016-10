Nach Beschwerden wegen Lager bei Weißfrauenkirche: Frankfurt: Rumänen sollen in der B-Ebene der Hauptwache schlafen

Die Rumänen, die nachts vor der Weißfrauenkirche lagern, sollen bald in die B-Ebene der Hauptwache umziehen. Die traditionelle Schlafstätte für Wohnsitzlose in der kalten Jahreszeit soll wegen der Gruppe früher als sonst geöffnet werden.

Die Weißfrauenkirche und der Wiesenhüttenplatz sind zwei Orte, an denen es zuletzt heftige Beschwerden über lagernde Rumänen gab. An dem Kirchenbau, in dem die Diakonie ein Zentrum für Wohnsitzlose betreibt, richten sich die Südosteuropäer nachts eine Schlafstätte vor dem überdachten Eingang ein. Am Wiesenhüttenplatz nutzen sie Grünanlagen. Die Anwohner beschwerten sich auch über den Unrat und die Exkremente in der Umgebung der Lager.

Mit den teils ekelerregenden Zuständen an der Weißfrauenkirche dürfte es bald vorbei sein: Wie aus Behördenkreisen zu hören ist, soll die B-Ebene der Hauptwache dieses Jahr früher als sonst für die „Winterübernachtung“ geöffnet werden, damit die zwei Dutzend Rumänen nachts ein Dach über dem Kopf haben. Aus der Diakonie war zuletzt zu hören, dass an der Weißfrauenkirche wegen Arbeiten bald ein Bauzaun aufgestellt wird. Der Platz, der sich seit dem Frühjahr als Nachtlager etablierte, stehe dann sowieso nicht mehr zur Verfügung.

Wie viele Wochen früher als ursprünglich geplant die B-Ebene zur Übernachtung freigegeben wird, war gestern noch unklar. Es bedarf noch einiger Abstimmungen. Vom Tisch sind offenbar Überlegungen, den Wohnsitzlosen ein Grundstück oder gar eine Immobilie zur Verfügung zu stellen. Ob die Rumänen von der Weißfrauenkirche die Schlafmöglichkeit in der B-Ebene nutzen, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit gab es dort hin und wieder Auseinandersetzungen, so dass manche Obdachlosen gar nicht dort nächtigen wollten.

Thema im Ausschuss

Die Situation am Wiesenhüttenplatz war gestern im städtischen Sicherheitsausschuss ein Thema: Der zuständige Dezernent Markus Frank (CDU) räumte ein, dass es zuletzt viele Beschwerden von Bürgern, aber auch von Hoteliers und Gewerbetreibenden gegeben habe. Einfahrten und Winkel würden dort mitunter „als Toiletten missbraucht“; auch Fälle, in denen Bürger auf ihrem Weg behindert oder mit aggressiver Bettelei belästigt wurden, seien gemeldet worden.

Erhöhte Präsenz

Stadtrat Frank sagte, dass die Stadtpolizei und nach Rücksprache auch die Landespolizei ihre Präsenz am Wiesenhüttenplatz erhöht habe. Überdies habe die Stabsstelle Sauberkeit verschiedene Sauberkeitsaktionen gemacht. Erfreut zeigte sich Frank darüber, dass auch Unternehmer und Bürger ihre Bereitschaft zum Engagement bekundet hätten. Er sprach in dieser Zusammenarbeit von einer „Sicherheitspartnerschaft“. Der Ordnungsdezernent zeigte sich zuversichtlich, dass es mit einem „Bündel von Maßnahmen“ über einen gewissen Zeitraum hinweg gelingen wird, die Missstände zu beseitigen. Der Wiesenhüttenplatz sei schließlich „ein wunderschöner Platz in der Stadt“.