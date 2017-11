Bei der Sanierung der Städtischen Bühnen werden möglicherweise doch nicht alle Funktionen am Willy-Brandt-Platz konzentriert. Um Kosten zu sparen, prüft eine städtische Arbeitsgruppe, ob ein Teil der Theateranlage in ein „Logistikzentrum“ außerhalb der Innenstadt verlegt werden kann.

Ein halbes Jahr ist es erst her, dass die Machbarkeitsstudie zur Zukunft der Städtischen Bühnen vorgestellt wurde. Schon jetzt ist klar: Keine der drei untersuchten Varianten für Sanierung oder Neubau, die bis zu 880 Millionen Euro verschlingen würden, wird umgesetzt. „Wir haben uns von der Machbarkeitsstudie emanzipiert“, sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) am Donnerstagabend im Kulturausschuss im Römer.

Die interne Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung suche jetzt nach einer neuen Lösung, mit der die Kosten deutlich reduziert werden können. Dafür müsse man vom „Idealfall“ abrücken, den die Bühnen entwickelt haben. Sie hätten sich einsichtig gezeigt und verstanden, dass sie Kompromisse eingehen müssen. Das bedeutet, dass möglicherweise nicht wie angestrebt alle Funktionen am Willy-Brandt-Platz untergebracht werden können. Hartwig will jetzt prüfen lassen, ob ein „Logistikzentrum“ außerhalb der Innenstadt sinnvoll wäre. Dort könnten zum Beispiel die Werkstätten, die erst vor wenigen Jahren am Willy-Brandt-Platz neu gebaut wurden, und die Probebühne untergebracht werden. „Dort könnte auch eine Übergangs-Spielstätte für das Schauspiel sein.“ An einem weniger zentralen Standort könne günstiger gebaut werden, meint Hartwig. Auch seien die architektonischen Ansprüche nicht so hoch wie in der City.

Weniger Zeitdruck

Was diese Lösung kosten könnte, ist noch unklar. Hartwig rechnet damit, dass in einem halben Jahr Zahlen vorliegen. Sie warnte vor übereilten Entscheidungen. „Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit.“ Ohnehin ist der Zeitdruck nicht so groß wie bisher vermutet. Hartwig sagte, Feuerwehrchef Reinhard Ries habe klargestellt, dass in absehbarer Zeit nicht die Schließung der Bühnen aus Brandschutzgründen drohe.

Kommentar Um die Aufgabe, die Städtischen Bühnen so zu sanieren, dass weder die künstlerische Qualität, noch der Haushalt zu sehr leiden, ist Kulturdezernentin Ina Hartwig nicht zu beneiden. clearing

Bei einer Verlagerung der Werkstätten könnten diese Räume für andere Funktionen genutzt werden, schlägt Hartwig vor. Damit würde die bisher geplante Erweiterung der Nutzfläche am Willy-Brandt-Platz entfallen. Das von den Gutachtern vorgeschlagene Technik-Hochhaus sei dann nicht mehr nötig. Verzichtet werden könne außerdem auf eine Werkraumbühne und das Panorama-Restaurant.

Ausweichstandort gesucht

Hartwig kündigte an, dass sie mit dem Land prüfen wolle, ob auf dem Kulturcampus in Bockenheim eine Übergangsbühne für das Schauspiel errichtet werden kann. Diese könne später von anderen Kultureinrichtungen genutzt werden. Für einen kompletten Neubau der Städtischen Bühnen gebe es kein geeignetes Grundstück.

Das zielte auf die CDU, deren Sprecher Thomas Dürbeck einen Neubau an anderer Stelle für sinnvoll hielte, um den Bühnen eine lange Phase mit Provisorien zu ersparen. „Aber wenn es kein Grundstück gibt, dann bleiben sie am Willy-Brandt-Platz.“ Für SPD und Grüne kommt ein anderer Standort ohnehin nicht in Frage. Alle drei Koalitionsfraktionen lobten die Bemühungen, die Kosten zu senken.

Kritik kam hingegen von der Linken. „Ich dachte, Abriss und Neubau wäre Konsens“, sagte deren Sprecher Martin Kliehm. Den Beschäftigten der Bühnen sei eine Aufteilung des Betriebs auf zwei Standorte nicht zuzumuten. Die Finanzierung eines Neubaus ist seiner Ansicht nach kein Problem. „Der Kämmerer kann ja schon anfangen, Geld zurückzulegen.“