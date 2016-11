Das Mertonviertel ist in Bewegung – leerstehende Bürohäuser werden revitalisiert und neu vermietet. Oder umgenutzt, wie das Gebäude in der Olof-Palme-Straße 31. Dort wohnen und lernen im neuen Jahr Studenten in Appartements zwischen 19 und 36 Quadratmetern.

Bild-Zoom Foto: Rainer Rüffer Von zwei großzügigen Dachterrassen können die Studenten den Blick über die Stadt schweifen lassen.

Innovativ, jung und hip will das Mertonviertel in den kommenden Jahren werden, um für große Unternehmen auch langfristig als Standort attraktiv zu bleiben. Dazu beitragen soll eine Premiere: Ab Januar werden im Quartier auch Studenten wohnen. Im „wohl coolsten Wohnheim der Stadt“, wie Florian Hirt von der Standortinitative Mertonviertel die Anlage „Bed & Brains“ (Bett & Gehirn) bezeichnet.

Vier Jahre stand das Bürogebäude in der Olof-Palme-Straße 31 leer, lange war dort das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG beheimatet. Während die verspiegelte Fassade noch auf ihre Verschönerung wartet, sind im Inneren die ersten der 273 Appartements schon fertig. Zwischen 19 und 36 Quadratmetern messen die möblierten Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen. Kosten werden sie zwischen 460 und 880 Euro. Je nach Lage und Größe.

Bild-Zoom Foto: Rainer Rueffer-- FRANKFURT AM MA Sie sitzen Probe: Benno Adelhardt (links) und Florian Hirt von der Standortinitiative Mertonviertel.

136 Tiefgaragenplätze, Fahrradabstellmöglichkeiten, ein Café, eine Waschlounge und Gemeinschaftsräume runden das Angebot ab. Die zwei Dachterrassen bieten zwei verschiedene Perspektiven – auf die Frankfurter Skyline oder den Riedberg.

„Die Nähe zur Uni und die perfekte öffentliche Anbindung macht den Standort ideal. Die Vermarktung ist sehr gut angelaufen“, begründet Eckhard Höschler, Geschäftsführer der Signa Urban Living, die das Bürogebäude umgebaut haben.

Attraktive Lage

50 Prozent der Wohnungen in der Anlage sind bereits vermietet, allerdings sind nur 60 Prozent der neuen Mieter auch Studenten. „Die Lage ist so attraktiv, dass sie auch für viele Pendler und junge Menschen, die jetzt ins Arbeitsleben einsteigen interessant ist“, sagt Höschler. Ist das Studentenwohnheim fertig, soll es an einen Investor veräußert werden.

Es sind aber nicht nur die Studenten, die für Bewegung im Quartier sorgen. „Auch im Office-Bereich tut sich so einiges“, betont Florian Hirt. So wird das Bürogebäude in der Lurgiealle 10 - 12, die sogenannte „Merton’s Mitte“, aktuell komplett revitalisiert. Während der Ostflügel bereits fertiggestellt ist, sollen die Arbeiten an der Westseite Ende kommenden Jahres abgeschlossen sein. Neben neuen Außenanlagen, weißen Fassaden und einem lichtdurchfluteten Foyer wurde das Objekt mit 18 000 Quadratmetern Mietfläche auch energetisch vollständig saniert.

Bild-Zoom Frische Farbe und helle Möbel dominieren in den neuen Studentenbuden.

Polizeirevier kommt

Rund 70 Prozent der Flächen sind bereits vermietet. 1 000 Quadratmeter wird ab April der IT-Dienstleister Greybee, eines der derzeit am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche, nutzen. Dafür wird es seinen jetzigen Standort auf dem benachbarten Riedberg verlassen.

Mit dem Sozialrathaus Nord hat sich bereits im vergangenen Sommer ein weiterer Großmieter aus der Verwaltung für das Mertonviertel entschieden, im kommenden Frühjahr bezieht das Polizeirevier Nord in der Marie-Curie-Straße 30 seinen Dienstsitz – mit 6 700 Quadratmetern ist es die zweitgrößte Wache in Frankfurt.

20 Büro und Gewerbeobjekte zählt das Viertel aktuell, das ergibt eine Bruttogeschossfläche von 380 000 Quadratmetern. Bei einem durchschnittlichen Mietpreis von zehn bis 13 Euro pro Quadratmeter stehen derzeit 30 Prozent der Flächen leer. „Der Leerstand konzentriert sich auf nur zwei Immobilien“, betont Florian Hirt, dass die Standortinitative mit den aktuellen Entwicklungen im Quartier mehr als zufrieden ist.