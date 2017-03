"Pulse of Europe": Frankfurt: Tausende bilden Menschenkette für Europa

Am Sonntag sind in Frankfurt rund 3500 Menschen auf die Straße gegangen, um für ein freiheitliches Europa zu demonstrieren.

Rund 3500 Menschen haben am Sonntag in Frankfurt für ein demokratisches, freiheitliches Europa demonstriert. Nach einer Kundgebung in der Innenstadt bildeten die Teilnehmer am Mainufer eine Menschenkette. Der Polizei zufolge gab es keine Zwischenfälle.

Aufgerufen zu der Aktion hatte die Initiative «Pulse of Europe» (Der Puls Europas). Der 2016 in Frankfurt gegründeten Privatinitiative sollen sich inzwischen weitere Initiativen in Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern angeschlossen haben.

(dpa)