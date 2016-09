GSG 9-Einsatz in Frankfurt: Frankfurt: Terrorverdächtiger festgenommen

Einsatz in Frankfurt: Am Donnerstag hat eine Spezialeinheit der GSG 9 einen islamistischen Terrorverdächtigen festgenommen. Es soll sich um einen Syrien-Rückkehrer handeln.

In Frankfurt soll eine Spezialeinheit einen mutmaßlichen Terrorverdächtigen festgenommen haben. Die Generalbundesanwaltschaft will sich dazu am Donnerstagnachmittag offiziell äußern.

Nach ARD-Informationen und wie hessenschau.de berichtete, hat eine GSG 9-Spezialeinheit am Donnerstag im Auftrag der Generalbundesanwaltschaft in Frankfurt einen islamistischen Terrorverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen Syrien-Rückkehrer namens Özkan C., der 2013 gereist sein soll, um sich dort an den Kämpfen zu beteiligen. Dem Mann wirft die Bundesstaatsanwaltschaft vor, Mitglied der islamistischen Terrororganisation "Junud-al Sham" (übersetzt "Armee des Ostens") zu sein, eine Schwesterorganisation des Islamischen Staates. Bei der Gruppe handelt es sich um tschetschenische und libanesisch sunnitische Kämpfer, die auf der Seite der Aufständischen im syrischen Bürgerkrieg kämpft.

Nach Informationen des ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt gibt es keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne.

GSG9 hat heute für #Generalbundesanwalt in #Frankfurt einen islamist. Terrorverdächtigen festgenommen. Kein Hinweis a. konkr. Anschlagsplan — Holger Schmidt (@terrorismus) September 8, 2016

Özkan C. soll 2013 mit zwei anderen Männern und deren Familien von Deutschland nach Syrien gereist sein, um sich dort an den Kämpfen zu beteiligen. Einer der beiden Männer wurde vom Kammergericht Berlin Ende 2015 zu sechs Jahren Haft verurteilt, der dritte Mann soll tot sein. Ermittlungen nach dem Berliner Verfahren führten jetzt zur Festnahme von Özkan C, der am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden soll, der über einen Haftbefehl entscheidet.