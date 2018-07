Frankfurt: Viele Fünftklässler haben bald weite Schulwege

Noch kann die Tochter von Siham Abdellaoui sich täglich mit ihren Freundinnen treffen, ins Schwimmbad gehen. Doch schon bald wird die Zehnjährige dafür nur noch wenig Zeit haben. Nach den Sommerferien muss sie jeden Tag von Sindlingen nach Bockenheim fahren. Dort wird sie die fünfte Klasse des neuen Gymnasiums West am Römerhof besuchen – zum Entsetzen ihrer Mutter.

Zwölf Kilometer entfernt

Siham Abdellaouis Tochter ist eines der 600 Kinder, die keinen Platz an ihren gewünschten weiterführenden Schulen bekommen haben und stattdessen einer Schule mit freien Kapazitäten zugewiesen wurden. „Ich hatte mir für meine Tochter die Helene-Lange-Schule oder die Leibnizschule gewünscht“, sagt die 33-jährige Mutter aus Sindlingen. Beide Gymnasien sind in Höchst, nur wenige Kilometer vom Zuhause der Familie entfernt. Bis zum Gymnasium West hingegen sind es zwölf Kilometer. Der Weg führt von Sindlingen über Höchst, Nied, Griesheim und das Gallus bis zum Römerhof. Der Gedanke daran bereitet Abdellaoui schlaflose Nächte. „Wenn meine Tochter diese Schule besuchen muss, kann ich nicht mehr arbeiten gehen“, sagt die Mutter.

Eine Stunde ein Weg

Der Grund: Der Weg von Sindlingen zur Schule dauert mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine Stunde – verspätete Busse, eine verpasste Anbindung mal außer Acht gelassen. Laut Rhein-Main-Verkehrsverbund muss die Zehnjährige zunächst etwa sechs Minuten bis zur nächsten Bushaltestelle laufen, von dort geht es mit dem 55er Bus bis zum Bahnhof Sossenheim und weiter mit dem 50er Bus bis zur Haltestelle Feldbahnmuseum. Von dort geht es dann zu Fuß weiter bis zur Schule.

Bislang 50 Widersprüche

„Der Weg ist eine Zumutung und viel zu weit“, sagt die junge Mutter. „Ich traue meiner Tochter viel zu, aber da habe ich Bauchschmerzen. Deshalb müsste ich sie zur Schule bringen und wieder abholen“, sagt sie. „Ich bin alleinerziehend und habe sonst keine andere Idee, wie wir das schaffen können.“ Ihre Anrufe und Besuche bei den Wunschschulen und Gymnasien in Hattersheim und Kriftel sind erfolglos geblieben. Beim Staatlichen Schulamt habe sie nie jemanden erreicht. Nun hat Abdellaoui Widerspruch gegen die Zuweisung beim Staatlichen Schulamt eingereicht. Eine Antwort hat sie noch nicht bekommen.

Die Widersprüche stapeln sich

Das kann auch noch dauern. In der Behörde stapeln sich die Widersprüche. Etwa 50 seien bisher eingegangen, sagt die stellvertretende Amtsleiterin Evelin Spyra, 20 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Aber: „Es trudeln auch noch fast täglich Widersprüche ein.“ Die Bearbeitung dauere. „Jeder Widerspruch muss individuell geprüft werden“, so Spyra.

Dass viele auf Erfolg stoßen, ist eher unwahrscheinlich. Die Kinder haben zwar einen Anspruch auf den Bildungsgang, nicht aber auf die Schulform. Das Staatliche Schulamt ist der Ansicht, dass in Frankfurt alle Schulen gut zu erreichen sind. „Ein Weg von 50 bis 60 Minuten ist durchaus zumutbar“, sagt Spyra. Sie findet es nicht gut, wenn Eltern ihre Töchter oder Söhne in die Schule fahren. „Sie müssen das alleine schaffen.“

Laut Hessischem Schulgesetz wählen die Schulleiter die Kinder nach bestimmten Kriterien aus: Passen ihre Interessen zum Schulprofil? Haben sie schon Geschwister an der Schule? Ob ein Kind eine Empfehlung für ein Gymnasium hat oder nicht, spielt ebenso wenig eine Rolle wie die Nähe zum Wohnort. Am Ende zählt oft das Glück: Etliche Schulleiter entscheiden sich für ein Losverfahren – ein rechtssicheres Verfahren. Mittlerweile können die Eltern auf dem Formular zur Schulwahl immerhin angeben, ob sie mehr Wert auf die gewünschte Schulform oder auf die bessere Erreichbarkeit der Schule legen – das gab es in den vergangenen Jahren noch nicht. Spyra räumt aber ein: „Viele Väter und Mütter begreifen erst in letzter Konsequenz, was ihr Kreuz bedeutet, wenn sie auf der Stadtkarte sehen, wo die Schule liegt, der ihr Kind zugewiesen wurde, wenn sie angegeben haben, dass die Schulform Priorität hat.“

Schon mal die Fahrt üben

So war es auch bei Siham Abdellaoui. „Als ich erfahren habe, dass meine Tochter auf dem Gymnasium am Römerhof angenommen wurde, bin ich hin, um mich umzuschauen“, sagt Abdellaoui. „Ich war geschockt.“ Die Schule liegt in einem Gewerbegebiet – neben dem Tüv-Gelände, hinter einem Bowlingzentrum. „Da wird uns vorgegaukelt, wir können bei der Wahl für unsere Kinder mitentscheiden, und dann so etwas.“

Silke Deselaers vom „Team Übergang 4./5.“ des Stadtelternbeirats rät Eltern, deren Kinder weite Schulwege vor sich haben, in den Ferien mit ihren Söhnen und Töchtern überall mit Bus und Bahn hinzufahren, ins Schwimmbad, zu Freunden. Zudem solle man mit ihnen den Schulweg üben. „Die Kinder müssen sich sicher fühlen und sich den Weg selbst zutrauen“, sagt Deselaers.

Immerhin: Von Sindlingen und Zeilsheim soll ein Schulbus zum Gymnasium am Römerhof eingerichtet werden, wie der Sprecher von Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD), Rüdiger Niemann, sagt. Die Haltestellen würden nach den Wohnorten der Kinder festgelegt, Weil die entsprechende Ausschreibung dauert, fahren die Busse erst nach den Herbstferien. Siham Abdellaoui wurde vom Stadtschulamt deshalb jetzt versprochen, dass ihre Tochter mit dem Taxi gefahren wird. Erleichterung ruft das bei der jungen Mutter nicht hervor: „Ich glaube das erst, wenn das Taxi am ersten Schultag vor unserer Tür steht.“