Einbruchsversuch an der Hauptwache: Frankfurt: Von gescheiterten Juwelen-Dieben fehlt jede Spur

Am Mittwoch haben zwei bislang unbekannte Täter erfolglos versucht, in Schmuck- oder Uhrengeschäft an der Frankfurter Hauptwache zu überfallen. Anschließend waren sie geflohen. Die Polizei ermittelt.

Von den Einbrechern, die in Frankfurt mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gerast sind, fehlt weiterhin jede Spur. „Wir wissen aber inzwischen, dass nichts entwendet wurde”, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Frankfurt. Die Ermittler setzen nun unter anderem auf die Aufnahmen von Überwachungskameras der umliegenden Geschäfte. Bis wann diese ausgewertet sind, war zunächst jedoch unklar.

Unbekannte waren am Mittwoch mit einem gestohlenen Auto in der Frankfurter Innenstadt in das Schaufenster eines Juweliers gerast. Dabei zerbrach die Fensterscheibe, es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die beiden Einbrecher flüchteten daraufhin zu Fuß. Vermutlich wurde die Tat von zwei Männern verübt.

(dpa)