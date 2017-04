So viele Allgemeinmediziner gibt es in den Stadtteilen: Frankfurt à la carte: Ärztedichte in der Stadt

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Wer in einer Stadt wohnt, erwartet eine gewisse Infrastruktur: Straßen und Schulen, Polizei und Feuerwehr, öffentliche Anlagen und Parks, eine funktionierende Verwaltung - und eine ausreichende Zahl niedergelassener Ärzte. Gerade in Großstädten kann die aber deutlich schwanken.So auch in Frankfurt. Die Ärztedichte schwankt in den 46 Stadtteilen dramatisch - von drei niedergelassenen Kassenärzten pro 10.000 Einwohner bis zu 234.In der Online-Rubrik "Frankfurt à la carte" bilden wir einmal wöchentlich Informationen rund um die Stadt Frankfurt auf einer interaktiven Karte ab.Welche Frage würden Sie gerne auf einer Karte beantwortet sehen? Schreiben Sie uns an online@fnp.de