Frankfurt à la carte: Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen in Frankfurt hat in den vergangenen Jahren langsam, aber stetig abgenommen. Nach Auskunft der Frankfurter Arbeitsagentur waren im Jahr 2016 in der Stadt Frankfurt im Schnitt 24.342 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent.Die Zahlen für die Stadtteile zeigen aber: Innerhalb Frankfurts ist das Gefälle groß. So verzeichnete das Westend-Süd nur 1,8 Prozent Arbeitslose unter den erwerbsfähigen Erwachsenen; in Fechenheim hingegen waren 9,2 Prozent ohne Arbeit.In unserer interaktiven Karte finden Sie Arbeitslosenzahl und -dichte nach Stadtteilen aufgeschlüsselt:Traditionell ist die Fluktuation auf dem Frankfurter Arbeitsmarkt hoch. Das liegt maßgeblich an der dominanten Branche: Fast 90 Prozent der Beschäftigten arbeiten im Dienstleistungssektor. Das seien 20 Prozent mehr als im Bundes- und 15 Prozent mehr als im Landesschnitt, sagt Anna Morales von der Frankfurter Arbeitsagentur.