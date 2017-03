Frankfurt à la carte: So alt sind die Frankfurter

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Statistisch betrachtet, befinden sich die Bergen-Enkheimer mit einem Durchschnittsalter von 44,3 Jahren längst in der Midlife-Crisis, während die Riedberger (35,6 Jahre) noch ernsthaft darüber nachdenken, ob es nicht langsam an der Zeit wäre, aus der alten Studentenbude auszuziehen.Der Durchschnitts-Frankfurter ist übrigens 40,9 Jahre alt - und damit jünger als der Durchschnittsdeutsche, der immerhin schon 42,9 Jahre alt ist. Insgesamt steigt das Durchschnittsalter der Frankfurter (und der Deutschen). Das liegt daran, dass die Lebenserwartung kontinuierlich ansteigt, während die Geburtenrate sinkt.