Interaktive Karte: Frankfurt à la carte: So alt sind die Stadtteile

Seit Jahrtausenden leben Menschen auf dem Gebiet der heutigen Stadt Frankfurt. Die frühesten Siedlungsspuren wurden für die Jungsteinzeit nachgewiesen. Im Laufe ihrer wechselhaften Geschichte wandelte die Stadt Frankfurt sich mehrfach, war Militärlager und Königshof, freie Stadt und wurde schließlich 1866 durch das Königreich Preußen annektiert.Die heutige Gliederung der Stadt in 46 Stadtteile beginnt in diesem Jahr. Auf unserer interaktiven Karte können Sie das Wachstum der Stadt zwischen 1866 und 1972 nachvollziehen:In der Online-Rubrik "Frankfurt à la carte" bilden wir einmal wöchentlich Informationen rund um die Stadt Frankfurt auf einer interaktiven Karte ab.Welche Frage würden Sie gerne auf einer Karte beantwortet sehen? Schreiben Sie uns an online@fnp.de