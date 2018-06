Umwelt: Frankfurt bleibt Dieselhauptstadt

42,5 Prozent aller in Frankfurt am Jahresbeginn zugelassenen Pkw haben einen Dieselmotor. Damit ist der Anteil der umstrittenen Antriebstechnik zwar leicht gesunken. Doch Frankfurt hat nach wie vor die höchste Dieselquote aller deutschen Großstädte.

Aufatmen können die Frankfurter noch lange nicht: Die Mainmetropole gehört zu den 65 Städten in Deutschland, in denen im vergangenen Jahr der Grenzwert für Stickstoffdioxid überschritten wurde. Aus der in der vergangenen Woche vom Umweltbundesamt veröffentlichten Übersicht geht aber hervor, dass die Situation nicht so schlimm ist wie anderswo: Mit einem Jahresmittelwert von 47 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegt Frankfurt in der Tabelle der am stärksten belasteten Städte nur im Mittelfeld. Deutlich schlechter ist die Luft in München (78 Mikrogramm), Stuttgart (73 Mikrogramm) oder Köln (62 Mikrogramm). Der von der EU festgelegte Grenzwert für den Schadstoff, der vor allem von Dieselmotoren ausgestoßen wird, liegt bei 40 Mikrogramm.

In einer anderen Statistik liegt Frankfurt aber bundesweit vorne. In keiner anderen Stadt ist der Diesel-Anteil bei allen zugelassenen Pkw größer. Teilte sich Frankfurt den Titel der deutschen „Dieselhauptstadt“ im vergangenen Jahr noch mit Bonn, hat die Mainmetropole den Spitzenplatz jetzt allein inne, wie aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamts (KBA) hervorgeht. Zwar hat der Abgasskandal den Siegeszug des Diesels gebremst. Trotzdem ist in Frankfurt die Zahl der zugelassen Pkw mit Selbstzünder-Motor innerhalb eines Jahres um rund 250 auf 141 909 (Stand 1. Januar 2018) gestiegen. Da aber die Zahl der insgesamt gemeldeten Pkw viel stärker gewachsen ist (von 329 398 auf 333 768), ist der Diesel-Anteil leicht gesunken von 43 Prozent auf 42,5 Prozent.

Große Firmenflotten

In anderen Städten ist die Skepsis gegenüber der in Verruf geratenen Antriebstechnik größer: So ist in Bonn der Dieselanteil von 43 Prozent auf 41,3 Prozent gesunken, in München von 42 Prozent auf 39,7 Prozent. Grund für die hohen Quoten sind vermutlich große Firmenflotten, in denen Dieselmotoren stark verbreitet sind. So sind in Frankfurt zum Beispiel die Fahrzeuge der Deutschen Bahn zugelassen, in Bonn die der Post.

Kommentar Es hilft nichts, einzelne Straßen zu sperren Mit der Sperrung zweier Straßen für Dieselfahrzeuge hat Hamburg bundesweit für Aufsehen gesorgt. Glücklicherweise gibt es derzeit keine Bestrebungen, diese Form von Aktionismus in Frankfurt nachzumachen.

Wie viele Diesel in Frankfurt im vergangenen Jahr neu zugelassen wurden, geht aus dem Zahlen des KBA nicht hervor. Ein Hinweis ergibt sich aber aus den Schadstoffklassen. Fielen Anfang 2017 erst 52 388 Diesel-Pkw in die schärfste Emissionsgruppe Euro 6, waren es ein Jahr später bereits 68 136. In allen anderen Schadstoffklassen ist die Zahl der zugelassenen Wagen gesunken. Das heißt aber auch: Rund 74 000 Diesel sind noch mit älteren Motoren unterwegs, ein Jahr zuvor waren es noch rund 90 000 gewesen. Sie wären von einem möglichen Fahrverbot betroffen, sollte die vom Umweltbundesamt propagierte „Blaue Plakette“ eingeführt werden. Danach sieht es derzeit nicht aus, das Bundesverkehrsministerium ist dagegen.

Die EU-Kommission jedoch macht Deutschland Druck, mehr für die Einhaltung der Grenzwerte zu tun. Vor allem die Städte müssen sich Lösungen einfallen lassen. Deshalb hat Hamburg in der vergangenen Woche zwei Straßen für sämtliche Dieselfahrzeuge gesperrt. Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) hält davon nichts – allein schon deshalb, weil ein Fahrverbot in einzelnen Straßen kaum durchsetzbar wäre. Sie sieht vor allem die Autoindustrie in der Pflicht. Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) hält es nicht für sinnvoll, den Verkehr somit lediglich auf andere Routen zu verlagern.

Fahrverbote in der Kritik

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hingegen sieht in dem Hamburger Fahrverbot einen „kleinen, aber wichtigen Schritt für saubere Luft“. Der Verband fordert, Fahrverbote umgehend in die Luftreinhaltepläne aufzunehmen und noch in diesem Jahr umzusetzen. Die DUH beruft sich auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, wonach Fahrverbote für Dieselfahrzeuge einschließlich Euro 5 zulässig sind. Sie seien sogar „rechtlich auch zwingend erforderlich“, wenn es keine andere geeignete Maßnahme gibt, mit der die Grenzwerte eingehalten werden können, sagt DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch. Die Umwelthilfe will Städte wie Frankfurt gerichtlich dazu zwingen, mehr für saubere Luft zu unternehmen. Frühestens im Juli soll darüber verhandelt werden. „Wir werden so lange den Klageweg beschreiten, bis sich endlich die für die Luftreinhaltung verantwortlichen Politiker zum Handeln entschließen“, betont Resch.

In dem als richtungsweisend geltenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichts heißt es allerdings auch, dass bei Fahrverboten der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten sei. Es müsse abgewogen werden zwischen dem Schutz der Gesundheit und der Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft.

Als ein Mittel für bessere Luft preisen Politiker häufig Elektroautos. Doch bei Fahrzeugen, die ausschließlich mit Strom betrieben werden, sieht die Bilanz in Frankfurt bisher dürftig aus: Gerade einmal 527 Elektro-Pkw waren Anfang des Jahres zugelassen, 117 mehr als ein Jahr zuvor. Der Anteil an allen Pkw liegt bei kaum messbaren 0,16 Prozent.