Nach Steuererhöhungen der Kommunen: Frankfurt bleibt wettbewerbsfähig – doch IHK-Experten warnen

Die Mainmetropole ist der wirtschaftliche Motor des Landes. Und auch Frankfurt hat in dem Fünf-Jahres-Zeitraum Steuern erhöht. Der Hebesatz für die Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke stieg von 460 auf 500 Prozent.

„Zahlreiche Steuererhöhungen der Kommunen haben dazu geführt, dass die Hebesätze der Grundsteuer B in Hessen im Zeitraum 2011 bis 2016 um durchschnittlich 50 Prozent gestiegen sind“, kritisiert Matthias Leder von der IHK Gießen-Friedberg. „Bei der Gewerbesteuer waren es durchschnittlich 13 Prozent“.

Wie sieht es nun mit der Wettbewerbsfähigkeit Frankfurts unter den deutschen Großstädten aus? Entscheidende Größe dafür ist der Gewerbesteuerhebesatz. Dieser beträgt in Frankfurt 460 Prozent und ist unter den deutschen Großstädten absolut wettbewerbsfähig. München verlangt 490 Prozent, Köln 475, das prosperierende Hamburg 470. Billiger machen es die Schwaben in Stuttgart mit 420 und Berlin mit 410 Prozent. Das darniederliegende Duisburg verlangt sage und schreibe 510 Prozent, was kaum für Firmenneuansiedlungen in der hochverschuldeten Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) sorgen dürfte.

Hohe Grunderwerbssteuer

Wer in NRW zudem ein Grundstück erwerben will, wird kräftig von Vater Staat zur Kasse gebeten: Mit 6,5 Prozent ist die Grunderwerbsteuer die höchste in Deutschland. Direkt dahinter folgt Hessen mit sechs Prozent. Dieser Satz gilt seit 1. August 2014. Bis Ende 2012 lag er noch auf dem erträglichen bayerischen Maß von 3,5 Prozent, der dort seit 1998 gilt. In Hessen geht die aufgrund der hohen Frankfurter Immobilienpreise ertragreiche Grunderwerbsteuer komplett an das Land Hessen. Allein weil das Land den kommunalen Anteil an dieser Steuerart einstrich, verlor Frankfurt im vergangenen Jahr über 140 Millionen Euro.

Die Politik der Steuererhöhungen kritisieren die hessischen IHK. „Hessen hat bundesweit mit Abstand die höchsten Steigerungen zu verzeichnen“, so Leder. Im Fünf-Jahres-Zeitraum hätten sich die durchschnittlichen Hebesätze der Grundsteuer B in Baden-Württemberg und Bayern um lediglich zwei bzw. drei Prozent erhöht. Bei der Gewerbesteuer lag die Steigerung sogar nur bei jeweils einem Prozent.

Bayern ist günstig

„Das zeigt deutlich, dass der Standort Hessen insbesondere im Vergleich zu diesen beiden Bundesländern aber auch zu anderen Bundesländern zunehmend teurer wird“, betont Leder und fügt hinzu: „Im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen mit den höchsten tatsächlichen Durchschnittswerten besteht natürlich weiterhin Luft nach oben.“ Aber Hessen sollte sich an jenen Bundesländern orientieren, die niedrigere Steuersätze aufweisen. „Sonst werden Unternehmen künftige Investitionen eher an steuergünstigeren Standorten tätigen“, warnt der Steuerexperte.

Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B lag im Jahr 2016 in Hessen bei 416 Prozent. Im Vergleich der Bundesländer bedeutet das Platz zwei. Für Nordrhein-Westfalen wurde der bundesweite Durchschnitts-Spitzenwert von 520 Prozent berechnet; für Baden-Württemberg und Bayern Werte von 350 und 344 Prozent. Bei der Gewerbesteuer wurde für Hessen im Jahr 2016 ein durchschnittlicher Hebesatz von 376 Prozent ermittelt; Rang vier im Vergleich der Bundesländer. Für Nordrhein-Westfalen wurde der Spitzenwert von 446 Prozent ausgewiesen; für Baden-Württemberg und Bayern 350 und 338 Prozent. Datenbasis ist eine Studie der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Ernst & Young von 2017. Bei den Hebesatzwerten handelt es sich um Durchschnittswerte aller Gemeinden in den einzelnen Bundesländern unabhängig von der Einwohnerzahl.

Mieter zahlen Grundsteuer

Mit einem Hebesatz von 500 Prozentpunkten bei der Grundsteuer B ist die Mainmetropole verhältnismäßig günstig. Diese Steuerart lieferte in Frankfurt knapp 207 Millionen Euro. Das ist nach der Gewerbesteuer und dem kommunalen Anteil an der Einkommenssteuer die drittstärkste Ertragsquelle Frankfurts.

In Berlin beträgt der Satz für die Grundsteuer B 810 Prozent, in Hamburg 540, in München 535, in Stuttgart 520, in Köln 515. Auch in Frankfurt war dieser Wert schon deutlich höher. In der Finanzkrise der 90er Jahre verlangte die Mainmetropole von 1995 bis 1999 einen Hebesatz von 570 Prozentpunkten. Spitzenreiter ist auch hier Duisburg mit 855 Prozentpunkten.

Die Grundsteuer B ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung. Sie kann auch auf die Mieter umgelegt werden. Laut Rolf Janßen, Geschäftsführer der Frankfurter Mietervereins , ist die Grundsteuer eine der höchsten Kostenpositionen in der Nebenkostenabrechnung. So könne sie für ein Drei-Zimmerwohnung mit 90 Quadratmetern schon mal 450 Euro pro Jahr erreichen.

Da ist es für Hausbesitzer sogar manchmal billiger. So zahlt der Eigentümer eines Reihenhauses am Frankfurter Berg mit einer Wohnfläche von 115 Quadratmetern und einen Grundstück von 375 Quadratmetern 360 Euro im Jahr.