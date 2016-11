Stadt wächst - Immer mehr Schüler: Frankfurt braucht mehr Schulen

In Frankfurt wird bis 2022 mit etwa 73 000 Schülern gerechnet. Dies ist die aktuelle Prognose des Stadtschulamtes. Um die Vielzahl an Kindern unterzubringen, werden zwei weitere Gymnasien und eine Gesamtschule benötigt.

Frankfurt wächst und wächst, das sagen die hiesigen Politiker – egal welcher Partei und welchen Ressorts – gebetsmühlenartig. Das gilt natürlich auch für die Schülerzahlen. Bis 2022 wird mit etwa 73 000 Schülern gerechnet. Derzeit besuchen 63 202 Kinder Frankfurter Schulen. Um sie alle unterzubringen, müssten in den kommenden Jahren zu den schon beschlossenen elf neuen Schulen zwei weitere Grundschulen, zwei Gymnasien und eine Integrierte Gesamtschule hinzukommen.

Kommentar Denkverbote darf es keine geben Elf neue Schulen will die Stadt in den kommenden Jahren bauen. So steht es im aktuellen Schulentwicklungsplan geschrieben. Wo diese hingestellt werden? Das steht noch in den Sternen.

Der Minister entscheidet

All dies geht aus einer internen Präsentation des Stadtschulamts zur Fortschreibung des Schulentwicklungsplans hervor, die dieser Zeitung vorliegt. Darin enthalten sind die Prognosen der Schülerzahlen für die kommenden sechs Schuljahre. Zudem wird darin vorgeschlagen, wie viele neue Bildungsstätten gegründet werden und wo diese stehen sollten. Berücksichtigt sind dabei nur die Kinder, die eine staatliche Schule besuchen werden. Privatschulen bleiben außen vor.

Die Schülerzahlen steigen ebenfalls an den weiterführenden Bildungsstätten. Werden im kommenden Jahr 5325 Fünftklässler erwartet, sind es 2023 rund 6300.

Schon im Rahmen ihrer 100-Tage-Bilanz vor wenigen Wochen verkündete Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD), dass die Pläne für die Schulentwicklung schon überholt sind, sobald man sie ausdrucken könne. Deshalb will die Stadträtin den Schulentwicklungsplan künftig jährlich fortschreiben. Gesetzlich ist sie dazu nur alle fünf Jahre verpflichtet. Jedoch hat sie dabei nicht alleine das Wort. Die Fortschreibung muss vom Stadtparlament beschlossen und vom Kultusminister genehmigt werden.

Es wird eng

Schon für das kommende Schuljahr rechnet das Stadtschulamt mit einem Zuwachs von insgesamt 2300 Kindern, die in den Klassen untergebracht werden müssen. Allein die Zahl der Erstklässler soll sich von 5870 auf 6180 erhöhen. Bis 2022 rechnet das Stadtschulamt mit 7281 Abc-Schützen, das sind immerhin fast 1500 Kinder mehr als heute. Die gesamte Grundschülerzahl soll von 22 926 im kommenden Jahr auf 26 786 bis 2022 steigen. Festzuhalten ist an dieser Stelle: Eine Frankfurter Grundschule ist durchschnittlich für 300 Sprösslinge ausgelegt.

An Frankfurts Grundschulen wird es in den kommenden Jahren eng. Schon jetzt klagen viele Leiterinnen und Leiter über den mangelnden Platz.

Als Grund für die steigende Zahl der Grundschüler machen die Experten die geplanten Baugebiete in Bornheim und Seckbach sowie im Ostend aus. Dort sind in den kommenden Jahren etwa das Innovationsquartier, das Schwedler-Carrée sowie eine Bebauung auf dem Honsell-Dreieck geplant. Insgesamt sind in den neuen Quartieren Wohnungen für etwa 14 200 Menschen vorgesehen. Darunter werden auch Familien mit kleinen Kindern sein. Deshalb schlägt das Stadtschulamt vor, in diesen Stadtteilen eine fünfzügige sowie eine vierzügige Grundschule bis 2020 zu bauen.

Doch was resultiert aus mehr Erstklässlern? Richtig, auch an den weiterführenden Bildungsstätten wird es vier Jahre später enger. Für das kommende Schuljahr rechnet das Stadtschulamt mit 5325 Fünftklässlern, bis 2023 sollen es noch mal 1000 mehr sein, sprich: auch der Bedarf an fünften Klassen wächst. Deshalb müssten bis 2020 jeweils ein achtzügiges Gymnasium für die Stadtteile im Osten und Westen sowie eine vierzügige Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in der Mitte der Stadt realisiert werden. Bleibt die Frage, wo. Freie Grundstücke sind rar. Für eine Grundschule benötigt man 10 000 Quadratmeter, für eine weiterführende Schule zwischen 30 000 und 40 000 Quadratmeter – das entspricht etwa zehn Fußballfeldern. Derzeit prüft die Stadt 40 Grundstücke, die von der Lage und Größe passen könnten, auf ihre Tauglichkeit.

