Frankfurt, ein Wintertraum

Das erste Mal in diesem Winter bildete sich in Frankfurt eine geschlossene Schneedecke von fünf Zentimetern. Während die Kinder über das in unseren Breiten selten gewordene Weiß jubeln, stört es die dynamische Mainmetropole bei der Besorgung der Geschäfte.

Aber nicht besonders: Der Neuschnee brachte weder den Verkehr zum Erliegen noch brachte er den Flugplan durcheinander. Nur wenige Inlandsflüge mussten abgesagt werden, die Langstreckenflüge fanden statt. Auch auf den Straßen kam es trotz des fortdauernden Busfahrerstreiks zu keinen nennenswerten Zwischenfällen.

Und im Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Aschaffenburg freute man sich sogar über die Niederschläge. Verhelfen sie doch dem Main (hier am Eisernen Steg) zu einem höheren Wasserstand. Die Schifffahrtsstraße hat mit Niedrigwasser zu kämpfen.

Lokales

(tre)