Im Sommersemester drängen 4400 neue Studenten an die Hochschulen: Frankfurt, ein teures Pflaster für Studenten

Das neue Semester ist gestartet: An der Goethe-Universität beginnen 3000 junge Leute ein Studium, an der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS) 1400. Auf der Suche nach Wohnraum erleben die meisten eine böse Überraschung.

Mehr als 20 Euro pro Quadratmeter Miete bezahlen? Kein Problem in Frankfurt. Bei den vielen aus dem Boden wachsenden Micro-Appartements ist das fast schon die Mindestmiete, doch auch das Studentenwerk überrascht so manchen Neuankömmling: Ein Zimmer (9,1 Quadratmeter) im Studentenwohnheim in der Bockenheimer Landstraße 135 kostet 207 Euro Miete. Zwar ist das Zimmer möbliert, es hat aber keine Waschgelegenheit. 22,75 Euro sind es pro Quadratmeter. Das „Flag“, ein von Investoren errichtetes Gebäude mit Micro-Appartements für Studenten an der Adickesallee, ist nicht viel teurer: 23 Quadratmeter sind ausweislich der Homepage ab 540 Euro pro Monat zu mieten (23,50 Euro pro Quadratmeter). Die teils möblierten Unterkünfte bieten Nasszelle, Kochnische und Internet; teils Parkettboden und Balkon.

Konrad Zündorf, Geschäftsführer des Studentenwerks Frankfurt, rechtfertigt die hohen Quadratmeterpreise: „Wir haben über Jahrzehnte zu wenig Förderung erhalten und zu wenig gebaut.“ 207 Euro für ein Zimmer sei nicht überteuert als Warmmiete, wenn die Mitnutzung aller Gemeinschaftsräume nichts extra koste.

Frankfurt auf Rang drei

Wohnen in der Metropole ist teuer. Deswegen ist Frankfurt eine Pendlerstadt, was zunehmend auch für Studenten gilt. Die Makler des Immobilienportals „Immowelt“ listen Frankfurt bundesweit an dritter Stelle, was die Mietpreise kleiner Wohnungen bis 40 Quadratmeter betrifft: Am Main kostet der Quadratmeter im Schnitt 14,10 Euro. Teurer ist Ingolstadt mit 15,20 Euro, Spitzenreiter ist München mit 19,70 Euro.

Im Sommersemester, traditionell etwas schwächer belegt als ein Wintersemester, werden an der Goethe-Universität rund 45 000 Studenten gezählt, an der UAS knapp 14 000. Zählt man die kleinen Hochschulen hinzu, hat die Stadt mehr als 60 000 Studenten. Zündorf zufolge erhält etwa jeder Fünfte von ihnen, rund 12 000, Bafög. Der Bafög-Höchstsatz liegt bei 735 Euro, enthalten ist hier bereits eine Wohnpauschale von 250 Euro. Asta-Vorstand Valentin Fuchs ärgert das: „Damit ist die Entwicklung der Mietpreise gar nicht aufgefangen“, sagt er. „Ich kann nur raten, die Studenten sollten sich politisch engagieren und notfalls auch leerstehende Häuser besetzen.“

Angebote für Wohlhabende

Private Angebote wie etwa das „Flag“ sieht der Asta kritisch, diese richteten sich an eher wohlhabende Studenten. „Diese gibt es aber doch auch“, sagt Monika Wagner, Ansprechpartnerin für die zwei „Flag“-Bauten in Frankfurt. „Da zahlen Eltern die Studiengebühren und Miete.“ Ein „Flag“ steht in der Adickesallee neben dem Polizeipräsidium, das andere steckt in der Hülle des ehemaligen Philosophicums. Die Wohnungen sind begehrt bei Studenten und Auszubildenden. Die 500 Appartements sind vermietet, es gibt eine Warteliste mit 100 Namen, berichtete Monika Wagner.

Valentin Fuchs vom Asta fordert mehr sozialen Wohnungsbau und mehr Bauten für Studenten. Das Studentenwerk kooperiert bereits mit der städtischen ABG Holding, die ein Wohnheim in der Platensiedlung plant, und arbeitet mit ihr auch zusammen beim „Schwesternwohnheim“ an der Uniklinik und bei der Umwandlung von Büroraum in Studentenbuden in der Bürostadt Niederrad.

Aktuell bietet das Studentenwerk insgesamt 2705 Plätze in 26 Wohnheimen. „Was bei privaten Anbietern von Micro-Appartements schon mal 600 Euro kostet, ist bei uns für 350 Euro zu mieten“, so Zündorf. Das Studentenwerk sei trotz Ausreißern nach oben ein günstiger Vermieter, die Unterkünfte begehrt: Etwa 1400 Namen stehen auf der Warteliste. Denn trotz einiger Ausreißer ist die Miete im Wohnheim für die meisten erschwinglich.

