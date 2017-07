Fußball-Europameisterschaft: Frankfurt hält an ihrer Bewerbung als Spielort für die EM 2024 fest

Montags-Interview Alexander Vogt spricht über die Entscheidung des Bundestags zur Ehe für alle

Frankfurt. Der Christopher-Street-Day am Wochenende in Frankfurt dürfte für Homosexuelle in diesem Jahr ein besonderer Festtag werden. Mit dem Bundesvorsitzenden der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), dem Frankfurter Alexander Vogt, sprach FNP-Redakteur Thomas Remlein. mehr