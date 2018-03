Nahverkehr: Frankfurt hat die langsamste U-Bahn

Die Hamburger U-Bahn ist die schnellste im bundesweiten Vergleich. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit der vier Linien von 35,1 Kilometern pro Stunde hängt sie die Züge aus München, Berlin, Frankfurt und Nürnberg ab. Das ergab eine Analyse des Vergleichsportals Netzsieger (www.netzsieger.de), das die Durchschnittsgeschwindigkeiten aller Linienfahrten von U- und Stadtbahnen der 15 größten Städte Deutschlands ermittelt hat.

Der letzte Platz geht dabei an die Frankfurter U-Bahn, die mit im Schnitt nur 25,8 Kilometern pro Stunde nicht nur fast zehn km/h langsamer ist als die in Hamburg, sondern auch weit hinter München (34,7), Berlin (31,5) und Nürnberg (31,2) liegt.

Allerdings handelt es sich in Frankfurt auch eher um ein Stadtbahn- als um ein U-Bahn-System. Im Vergleich mit anderen Stadtbahnen schneidet die Mainmetropole allerdings ebenfalls nicht besonders gut ab. Den schnellsten Stadtbahnverkehr der Untersuchung bieten die Züge der Duisburger Stadtbahn. Mit 33,5 Kilometern pro Stunde bringen die Züge dort ihre Fahrgäste ans Ziel. Kaum langsamer ist die Bochumer Stadtbahn (32,8) und belegt den zweiten Platz. Allerdings befahren sowohl die Duisburger als auch die Bochumer Stadtbahn nur eine Linie. Bonner Fahrgäste erreichen ihr Ziel mit 32,3 Kilometern pro Stunde ähnlich schnell und sichern ihrem Verkehrsbetrieb damit den dritten Platz.

Die langsamsten Züge des Rankings stellen die Bielefelder Verkehrsbetriebe: Nur 23,2 Kilometer pro Stunde beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit der Bielefelder Bahn auf vier Linien. Knapp langsamer als in Frankfurt sind sonst nur noch die Züge in Dortmund (24,9) und in Hannover (25,7). Alle weiteren von Netzsieger untersuchten Stadtbahnen sind zwar ebenfalls langsamer als 30 Kilometer pro Stunde, aber eben doch schneller als die Züge in Frankfurt. Die Reihenfolge von unten nach oben lautet Düsseldorf (26,3), Stuttgart (27,1), Essen (29,0) und Köln (29,9). Immerhin: Bei der Zahl der Fahrgäste liegt Frankfurt nach Berlin und Hamburg laut diesem Vergleich mit 739 Millionen auf dem dritten Rang und damit vor dem deutlich größeren München.

(red)