Winter: Frankfurt historisch: So hart war der Frankfurter Winter 1963

Bilderstrecke So eisig-schön waren die Winter in Frankfurt

Im Januar 1963 spitzt sich die Versorgungslage mit Heizöl in Frankfurt zu. Zahlreiche Bewohner der Stadt drosseln ihre Ölheizungen trotz der eisigen Kälte abends vorzeitig, um Heizöl zu sparen. Die Stadtverwaltung richtet daraufhin sogar einen Hilferuf an die Bundeswehr, um die Versorgung von Krankenhäusern und Altersheimen sicherzustellen.Am 15. Januar bringt die Bundeswehr erstmals 60.000 Liter Heizöl nach Frankfurt. Im Bild: Der Tankwagen der Bundeswehr bei der Versorgung des Stadtkrankenhauses von Höchst/Main mit Heizöl.Unterdessen spuckt der Springbrunnen am Messegelände fröhlich weiter Wasser aus. Bei der Kälte lässt die Wasserfontäne das Eisgebilde auf über fünf Meter anwachsen (siehe Titelbild).In den 1960er Jahren ist es üblich, die Schneereste in den Main zu kippen.So gelangten Öl, Gummiabrieb und andere Umweltbelastungen in den Fluss und verunreinigten ihn. Später wurde das schmutzig-braune Gefrorene zu Abladeplätzen am Schwanheimer Ufer oder am Schlachthof transportiert. Inzwischen fließt das Schmelzwasser einfach in die Kanalisation und wird dann geklärt.1964: Frankfurt versinkt im Schnee. Sogar am Frankfurter Flughafen bauen Stewardessen einen Schneemann.