Tunesier soll Anschlag geplant haben: Frankfurt im Zentrum der Islamisten-Razzia

Nach der Großrazzia gegen salafistische Terrorverdächtige im Rhein-Main-Gebiet liegen pikante Informationen über den Hauptbeschuldigten, einen 36-jährigen Tunesier, vor. Der in Frankfurt festgenommene Mann soll in seiner Heimat an einem Anschlag auf ein Museum beteiligt gewesen sein. Seine Auslieferung nach Tunesien scheiterte aber aus einem bestimmten Grund.

Die Großrazzia gegen das mutmaßliche salafistische Terrornetzwerk begann gestern um 4 Uhr in der Frühe. Mehr als 1100 Polizisten drangen hessenweit in 56 Gebäude vor. Schwerpunkt der Polizeiaktion war Frankfurt, wo die Beamten insgesamt 33 Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen durchsuchten; aber auch in Offenbach, Darmstadt, Limburg, Wiesbaden und den benachbarten Landkreisen griffen die Einsatzkräfte zu und stellten kistenweise Beweismaterial sicher, darunter auch 28 000 Euro in bar, mehr als 100 digitale Datenträger und 17 Hieb- und Stichwaffen.

Kommentar: Warnschuss zur richtigen Zeit Die Großrazzia gegen das mutmaßliche Terrornetzwerk in Hessen war ein Warnschuss, den mit Sicherheit kein Salafist im Land überhört hat. clearing

Die Durchsuchungen, an denen auch viele Spezialeinsatzkräfte mitwirkten, richteten sich gegen 16 Beschuldigte im Alter von 16 bis 46 Jahren. Sie sollen zu einem salafistischen Netzwerk gehören, das die IS-Terrormiliz unterstützte und einen Terroranschlag in Deutschland plante.

Lange Ermittlungen

Der Großrazzia vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft und Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Hessischen Landeskriminalamts (LKA). Die Strafverfolger – allein im LKA wurde eine Ermittlungsgruppe mit 150 Beamten gebildet – nahmen ihre Arbeit im September auf. Dabei konzentrierten sie sich vor allem auf den dringend verdächtigen Hauptbeschuldigten: einen 36-jährigen Tunesier, der gleich zu Beginn der Polizeiaktion in Frankfurt festgenommen wurde und dabei nach Angaben von Alexander Badle, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, keinerlei Widerstand leistete.

Der Hauptverdächtige, der in Polizeikreisen als „Menschenfänger“ bezeichnet wird, soll seit August 2015 als Anwerber und Schleuser für den IS gearbeitet haben. Außerdem soll er mit dem Ziel, einen Terroranschlag in Deutschland zu verüben, ein Netzwerk von Unterstützern aufgebaut haben. Oberstaatsanwalt Badle betonte gestern, dass es „noch kein konkretes Anschlagsziel“ gegeben und dass „keine konkrete Terrorgefahr“ bestanden habe. Die Planungen hätten sich „in einer frühen Phase“ befunden.

Der festgenommene Tunesier war bei den Behörden in Tunesien und Deutschland kein unbeschriebenes Blatt: In seiner Heimat wird gegen ihn ermittelt, weil er den Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis am 18. März 2015 mitgeplant und -durchgeführt haben soll; bei dem Terrorakt kamen 21 Menschen ums Leben, die meisten davon Touristen. Auch an einem Angriff auf die tunesische Grenzstadt Ben Guerdane im März 2016 soll der Mann beteiligt gewesen sein.

In Deutschland, wo sich der Hauptbeschuldigte schon von 2003 bis 2013 aufhielt, verurteilte ihn das Amtsgericht Frankfurt im Jahr 2008 wegen Körperverletzung. Weil er die Geldstrafe niemals zahlte, nahmen ihn Strafverfolger am 15. August 2016 fest – er war inzwischen als Asylbewerber nach Deutschland zurückgekehrt –, dann steckten sie ihn zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 43 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt.

Auslieferung: Papiere fehlten

Was danach folgte, wirkt wie eine Posse: Weil die Strafverfolgungsbehörden in Tunesien wegen der beiden Terrorakte des Tatverdächtigen ein Festnahmeersuchen zwecks Auslieferung gestellt hatten, folgte der Freiheitsstrafe wegen Körperverletzung direkt eine Auslieferungshaft. Die tunesischen Behörden schafften es laut Generalstaatsanwaltschaft aber nicht, in den 40 Tagen, die eine solche Haft dauern darf, die nötigen Auslieferungspapiere zu liefern. Deshalb musste der Tunesier am 4. November 2016 entlassen werden. Nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth (CDU) wurde er im Anschluss aber „rund um die Uhr“ überwacht – bis zu seiner Festnahme gestern früh.

Minister Beuth kritisierte die tunesischen Behörden scharf wegen der mangelhaften Zusammenarbeit: „Unsere Forderung ist an die Tunesier, dass sie sich bei der Rückführung ihrer Staatsangehörigen, zu der sie völkerrechtlich verpflichtet sind, kooperativer halten.“ Gleichzeitig zeigte sich Beuth erfreut über den „massiven präventiven Schlag gegen ein weit verzweigtes salafistisches Netzwerk in Deutschland und Hessen“.

Kommentar S. 2, Hintergrund S. 3