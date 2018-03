Neun Millionen Euro: Frankfurt investiert in die Erweiterung von Grundschule und IGS

Mit dem geplanten Umzug der Neuen Gymnasialen Oberstufe (NGO) vom Riedberg nach Bockenheim (wir berichteten) steht dem Bau der Integrierten Gesamtschule (IGS) Kalbach-Riedberg auf dem Areal an der Gräfin-Dönhoff-Straße nichts mehr im Weg. Bis es so weit ist, logieren die Schüler allerdings weiterhin in ihrer Holzmodulanlage in der Carl-Hermann-Rudloff-Allee im Quartier Westflügel.

Umzug 2020/ 21

Weil das Provisorium jedoch lediglich Platz für die Jahrgänge fünf und sechs bietet, muss es erweitert werden. Denn der Umzug könne frühestens zum Schuljahr 2020/ 21 erfolgen. Dann, wenn der vierte Jahrgang der im vergangenen Sommer eröffneten IGS eingeschult wird. Sieben Millionen Euro investiert die Stadt deswegen in der Erweiterung der Anlage für die Jahrgänge sieben und acht. Geplant sind Unterrichts- und Naturwissenschaftsräume, Profilräume und eine Universalwerkstatt sowie sanitäre Anlagen für Schüler und Lehrer.

Eng ist es auch in der Marie-Curie-Schule, der vor dreieinhalb Jahren eröffneten Grundschule in der Graf-von-Stauffenberg-Allee. Mit ihrer Fünfzügigkeit hat sie ihre Aufnahmekapazität erreicht, zu Beginn des laufenden Schuljahres wurde bereits die Zügigkeit um eine Klasse überschritten – wie auch an der zweiten Grundschule auf dem Riedberg. Der dadurch entstandene Raumbedarf an beiden Schulen sei kurzfristig durch die Umnutzung von Fachräumen abgedeckt worden, teilte der Magistrat jetzt in einem Vortrag mit.

Vier Container in Holzbauweise sollen zumindest die Lage an der Marie-Curie-Grundschule etwas entspannen. Zumindest erst einmal, schließlich sieht der Schulentwicklungsplan 2016 - 2200 einen steigenden Bedarf für zusätzliche Klassen für die nächsten sechs Jahre, so der Magistrat.

Vier neue Räume

1,9 Millionen Euro investiert die Stadt, die sich aus wirtschaftlichen Gründen für den Kauf des Provisoriums, das Platz für vier Klassen bietet, entschieden hat, in die Erweiterung. Geplant sei eine Standzeit von sechs Jahren, heißt es weiter. Benötigt wird dieser Platz wirklich dringend: Bereits im kommenden Schuljahr sollen die Schülerzahlen von derzeit rund 450 auf 600 steigen.