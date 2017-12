Zwei Euro pro Stunde müssen Autofahrer in der Weihnachtszeit fürs Parken in vielen Städten Hessens hinlegen. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben. Dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) ist das zu wenig. Er fordert, den Kfz-Verkehr stärker zur Kasse zu bitten. «Das kostenlose Abstellen von Autos am Straßenrand ist Diebstahl von öffentlichem Raum», sagt Heiko Nickel, verkehrspolitischer Sprecher des VCD Hessen. Ein geparktes Auto belege zwölf Quadratmeter. Das sei mehr als vielen Kindern in ihren Zimmern zur Verfügung stehe.

Differenzierter beurteilt der ADAC Hessen-Thüringen die Lage in Hessen: Parken dürfe etwas kosten, wenn der Autofahrer dafür einen Gegenwert erhält. «Parkhäuser und sehr zentral gelegener Parkraum kosten Geld, sind dafür aber gerade in der Vorweihnachtszeit für die Einkäufe in der Regel schnell und leicht erreichbar», sagt ADAC-Sprecher Cornelius Blanke.

Alternativ gebe es die Einkaufszentren auf der grünen Wiese, bei denen Parkraum, oft auch Parkhäuser kostenfrei seien. Wichtiger sei aber die Frage, wie Parkhäuser optimal ausgestattet sein sollten. So fordert der ADAC beispielsweise eine gute Ausleuchtung, verbraucherfreundliche Taktung der Tarife und eine Parkplatzbreite von mindestens 2,50 Metern.

Spitzenreiter bei den Parkgebühren in Hessen ist FRANKFURT. In der Innenstadt kosten 20 Minuten Parken einen Euro, also eine Stunde drei Euro. In den städtischen Parkhäusern der Innenstadt kostet die Stunde 2,50 Euro. Besonders teuer ist das Parkhaus MyZeil mit 2,50 pro angefangene 50 Minuten. Manche Parkhäuser, wie etwa an der Hauptwache sind laut der Stadt immer voll, andere wie an der Konstablerwache hätten fast immer noch freie Plätze. Die letzte Erhöhung der Preise war 2013, eine neue ist nicht geplant.

In OFFENBACH kostet das Parken in der teuersten Zone 80 Cent pro halber Stunde, also 1,60 für eine ganze. In der günstigsten Zone sind tagsüber drei Stunden kostenlos, jede weitere halbe Stunde kostet 70 Cent. In den Parkhäusern variieren die Preise deutlich. In der Parkgarage am Rathaus kostet die Stunde beispielsweise 1,60 Euro.

Auch in DARMSTADT sind die Parkgebühren gestaffelt. Im Innenstadtkern müssen 80 Cent je angefangene halbe Stunden bezahlt werden, also pro Stunde 1,60 Euro. Es gibt auch die zentrale Schulstraße, in der eine Parkdauer, die 30 Minuten nicht überschreitet, nichts kostet. Auf dem ebenfalls zentralen Marienplatz kostet ein Halbtagesticket (bis 5 Stunden) 1,50 Euro. Parkhäuser sind unterschiedlich teuer, sie liegen meist pro angefangene Stunde zwischen 1,50 und 2 Euro. Erhöht wurden in Darmstadt die Parkgebühren an Straßen zuletzt Anfang 2013.

In MARBURG kostet eine Stunde gebührenpflichtiges Parken am Straßenrand je nach Gebührenzone zwischen 1 und 2 Euro. Für eine Stunde Parken im Parkhaus muss 1 Euro gezahlt werden. Eine Stunde gebührenpflichtiges Parken am Straßenrand kostet zwischen 1 und 2 Euro. Eine Stunde Parken im Parkhaus kostet 1 Euro. In den vergangenen zwölf Monaten gab es keine Veränderungen. So soll es laut Stadt auch erst einmal bleiben.

In WIESBADEN müssen Autofahrer überdurchschnittlich tief in die Tasche greifen: Dort kostet eine Stunde Parken in der Innenstadt, Straßenrand oder Parkhaus, 2,50 Euro. Der Preis ist dort seit dem Jahr 2012 stabil. 2018 sei aber eine Erhöhung geplant, erklärte ein Stadtsprecher.

Eine flexible Taktung gibt es in GIESSEN: Bezahlt wird je drei Minuten angefangene Parkzeit. In der Innenstadt werden dann je 10 Cent fällig, mindestens aber 50 Cent. Die Stunde kostet also 2 Euro. Die Preise in den Parkhäusern sind oft ähnlich. Eine Erhöhung von Tarifen gab es in diesem Jahr, davor zuletzt in 2010.

Eine Sonderstellung nimmt KASSEL ein: Hier sollen die Parkgebühren gesenkt werden. So steht es im Vertrag der rot-grün-liberalen Koalition. Wie hoch die Senkung ausfällt und wann sie erfolgt, ist unklar. «Wir befinden uns derzeit noch in der internen Abstimmungsphase», sagt ein Sprecher der Stadt. Preislich liegt Kassel im Durchschnitt: Eine Stunde Parken in der Innenstadt kostet auf den oberirdischen Parkplätzen 2 Euro je Stunde. Die Parkgebühren in den Parkhäusern sind sehr unterschiedlich, im Parkhaus Friedrichsplatz zum Beispiel kostet die erste Stunde 1 Euro und jede weitere 2 Euro.

In FULDA ist das Parken relativ günstig. In der Innenstadt kostet es im Straßenraum in der Regel einen Euro pro Stunde. Lediglich in zwei Einkaufsstraßen, der Bahnhofstraße und Friedrichstraße, liegen die Gebühren höher. In der Innenstadt gibt es nur eine Tiefgarage, die von der Stadt betrieben wird, dort kostet das Parken einen Euro pro Stunde. Alle weiteren Tiefgaragen und Parkhäuser sind in privater Hand. Deren Preise pro Stunde liegen teilweise höher, wie Johannes Heller von der städtischen Pressestelle mitteilte. Im Straßenraum wurden die Preise zuletzt vor 15 Jahren angehoben.

