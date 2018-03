Frankfurt will mit speziellen Auflagen Luxussanierungen in begehrten Vierteln verhindern - und damit die Mieter schützen. Investoren finden dies wirklichkeitsfremd. Der Mieterbund sieht dagegen auch für andere hessische Großstädte Bedarf.

Es ist der Alptraum so manchen Mieters: Ein Käufer hat Gefallen an einem Stilaltbau gefunden. Anschließend wandelt er das Gebäude in teure Luxuswohnungen oder Büros um - und die Bewohner werden vertrieben. In der Finanzmetropole Frankfurt ist Grundstückspekulation seit den Häuserkämpfen in den 1970er Jahren im Westend nichts Neues. Der rasante Anstieg der Mieten und der Run auf attraktive Wohnungen einer kaufkräftigen Schicht hat jetzt aber die Debatte über die «soziale Entmischung» ganzer Stadtteile - Gentrifizierung genannt - erst richtig entfacht.

Frankfurt hat darauf - wie Berlin oder München - mit dem Erlass neuer Satzungen zum sogenannten Milieuschutz reagiert. Neun Satzungen sollen in beliebten Vierteln wie im multikulturellen Bockenheim oder dem Westend höhere Mieten verhindern - und damit der möglichen Vertreibung der angestammten Wohnbevölkerung einen Riegel vorschieben. Auflagen für weitere Zonen und Viertel sollen in Kürze beschlossen werden.

Das Liegenschaftsamt kann dann bei jedem notariellen Vertrag prüfen, ob die Stadt das Objekt aufkauft, um etwa geplante Luxussanierungen zu verhindern. Der Käufer kann sich dann aber in einer «Abwendungserklärung» dazu verpflichten, auf größere bauliche Modernisierungen am Gebäude zu verzichten.

Bei neun Häusern hat die Stadt seit 2016 von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht - und dafür 22 Millionen Euro bezahlt. Vier weitere Fälle sind anhängig. «Wir prüfen den Einzelfall», sagt der Sprecher des Planungsdezernats, Mark Gellert. Als flächendeckendes Instrument sei der Ankauf aus rechtlichen Grünen nicht geeignet.

In den Zonen mit Milieuschutz müssen Hausbesitzer oder Wohnungseigentümer jede größere bauliche Veränderung genehmigen lassen: Das gilt etwa für ein Bad oder Balkon, der größer als acht Quadratmeter groß ist. Das gilt auch für die Zusammenlegen von Wohnungen, wenn sie mehr als 130 Quadratmeter groß werden - oder falls ein Aufzug eingebaut werden soll.

Der Deutsche Mieterbund (DMB) sieht das Vorgehen der Stadt als wichtigen Schritt, um in Frankfurt lebendige soziale Strukturen zu bewahren. «Die Vielfalt macht den Charme dieser Stadtteile aus», sagt Eva-Maria Winckelmann, Geschäftsführerin des Landesverbands. Für den Eigentümerverband Haus & Grund in Frankfurt sind die Auflagen dagegen «wirklichkeitsfremd». Mit «populistischer Stimmungsmache» verhindere man wichtige Investitionen im Wohnungsbau, sagt der Verbandsvorsitzende Jürgen Conzelmann.

Gellert betont, die Stadt wolle nicht generell Modernisierungen verhindern. Der Ausbau von Dachgeschossen sei weiter zulässig. Auch der Einbau barrierefreier Aufzüge könne wichtig sein. Ein isolierter Aufzug, der nur zu einem Penthouse hoch fahre, sei aber kaum genehmigungsfähig.

Über einzelne Modernisierungen müssen Investoren dann mit der Bauaufsicht verhandeln. In der Regel laufe es auf Kompromisse hinaus, sagt die auf Baurecht spezialisierte Frankfurter Anwältin Nina Jarass Cohen. Berlin sei beim Milieuschutz viel restriktiver als die Hessen-Metropole, weiß die Fachfrau. Generell hält Jarass Cohen den Milieuschutz für eine «Gratwanderung». In heterogenen Stadtteilen sei es schwierig zu definieren, wer eigentlich geschützt werden solle. Einkommensschwache konzentrierten sich oft auf wenige Straßen.

Conzelmann geht noch weiter: «Eigentlich werden die geschützt, die gut und besser verdienen», sagt er zur Milieuschutz-Satzung für das noble Frankfurter Westend. Gegen mietervertreibende Spekulanten, von denen es in Frankfurt nur wenig gebe, müsse kompromisslos vorgegangen werden, fordert er.

Die Frage bleibt, wie stark der Milieuschutz den Wohnungsmarkt in einer sich schnell wandelnden Stadt wie Frankfurt beeinflussen kann. Die Gentrifizierung kann sicherlich nur ansatzweise verhindert werden. Denn bei einem Mieterwechsel oder der Umwandlung von Wohnraum in Eigentum kommt ohnehin ein neues - meist kaufkräftiges - Klientel zum Zug.

Die Stadt Frankfurt will deshalb in Hessen auch ein sogenanntes Umwandlungsverbot erreichen. Häuser dürfen dann vom Besitzer oder Käufer nicht mehr in einzelne Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Die schwarz-grüne Regierung in Wiesbaden hat dafür bisher keine gesetzliche Grundlage erlassen - anders als etwa der Stadtstaat Berlin sowie Bayern und Baden-Württemberg.

Der Mieterbund wiederum kann sich Satzungen zum Milieuschutz auch für andere hessische Großstädte wie Darmstadt, Offenbach oder Wiesbaden vorstellen. «Man muss aufpassen, dass einzelne Innenstadtviertel nicht umkippen», sagt Winckelmann zur Lage in der Landeshauptstadt.