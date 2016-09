Kommunaler Finanzausgleich: Frankfurt klagt gegen das Land

Frankfurt. Es geht um Geld, um sehr viel Geld: Um 124 Millionen Euro allein in diesem Jahr steigt für die Mainmetropole die Belastung durch den Kommunalen Finanzausgleich (KFA). In den Jahren 2018 und 2019 steigt die Belastung auf jeweils bis zu 138 Millionen Euro. Die Kämmerei hat allein für die kommenden vier Jahre Haushaltsbelastungen von 531 Millionen Euro errechnet.

„Nicht hinnehmbar“

Für Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ist dies „nicht hinnehmbar“. Mit Frankfurt als großem Verlierer zeige das System des Kommunalen Finanzausgleich seine Ungerechtigkeit. „Wir passen mit unseren enormen Aufgaben als wachsendes soziales und kulturelles Zentrum einer internationalen Metropolregion nicht in das Korsett eines starren Systems, das quer über das heterogene Hessen hinweg rechnerische Ausgleiche schaffen soll“, betonte das Stadtoberhaupt. Für Feldmann steht die Abkürzung KFA für „Kein Frankfurter Ausgleich“.

Unterstützung findet Feldmann bei Bürgermeister und Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU). In dem KFA-Neuordnungsgesetz finde sich keine Berücksichtigung für die besonderen Belange der Stadt Frankfurt. Aus der Metropolenfunktion leiteten sich viele Erfordernisse und Bedürfnisse ab, die andere kreisfreie Städte nicht hätten, erklärte Becker. Zudem wachse die Stadt stetig, mit Auswirkungen auf zentrale Themen wie Soziales, Mobilität, Infrastruktur und Bildung. „Dennoch ziehen wir aus der Neuordnung des KFAs besondere Nachteile“, beklagte Becker und verwies auf zahlreiche Leistungen Frankfurts für die Umlandgemeinden. „Der lediglich auf zehn Prozent bemessene Metropolenzuschlag hilft uns in diesem Fall auch nicht weiter“, sagte Becker. Er sieht im neuen KFA „Verstöße gegen die kommunale Selbstverwaltung sowie gegen das kommunale Gleichbehandlungsgebot“. Das garantierte Selbstverwaltungsrecht gewährleiste den hessischen Kommunen eine eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung. Dies sei jedoch nur möglich, wenn das Land Hessen die Stadt Frankfurt finanziell so ausstatte, dass neben Pflichtaufgaben auch ein Mindestmaß an freiwilligen Leistungen erfüllt werden könne. Dies müsse sich auch in der Systematik des Gesetzes wiederfinden.

Beitrag des Landes sinkt

Der Sprecher der Grünen im Frankfurter Magistrat, Stadtrat Stefan Majer, findet, „dass großstädtische Bedarfsunterschiede beim KFA ausgeblendet werden“. Zudem seien Finanzzuweisungen und die besonderen Investitionszuweisungen des Landes seit 2010 auf 27 Prozent der Ausgangssumme gesunken.

Oberbürgermeister Feldmann bedauert zwar, „dass wir den Schritt einer Klage gehen müssen“. Der Magistrat bewerte aber nach der Prüfung durch zwei externe Gutachter die Klage gegen die Neuordnung des KFA als Erfolg versprechend. „Wir wollen durch den Staatsgerichtshof gerichtlich klären lassen, wie Frankfurt im System des KFA gerecht behandelt werden kann“, betonte der Oberbürgermeister.

Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) sieht die Klagen gelassen. Drei Kommunen haben bereits das Gericht angerufen. Besonders die angekündigte Klage Frankfurts regt den Minister nicht auf; nach wie vor ist es die finanzstärkste deutsche Großstadt. „Die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs haben wir 1:1 am Urteil des Staatsgerichtshofs ausgerichtet.“ Wie vom Staatsgerichtshof, Hessens höchstem Gericht, verlangt, orientiere sich der KFA am Bedarf der Kommunen. Das erkläre auch die Zahlen für Frankfurt. „Wer über hohe eigene Einnahmen verfügt, ist weniger auf Zuweisungen des Landes angewiesen“, so der Minister. Frankfurt bekomme weiterhin Geld aus dem KFA und muss nicht, wie etwa Eschborn, die Solidaritätsabgabe zugunsten ärmerer Kommunen zahlen.“

Das Urteil, von dem Schäfer spricht, stammt aus dem Mai 2013. Geklagt hatte die 16 000-Einwohner-Stadt Alsfeld gegen die Änderung des KFA 2 durch den damaligen hessischen Finanzminister Karl-Heinz Weimar (CDU) im Jahr 2011. Vom Staatsgerichtshof bekam das Städtchen im Vogelsbergkreis Recht. Der Staatsgerichtshof forderte eine Änderung zum 1. Januar 2016, die dann auch rechtzeitig in Kraft getreten ist.

Sollte die Klage der Stadt allerdings Erfolg haben, würde nach Expertenmeinung von Frankfurt bereits zu viel gezahltes Geld nicht zurückerstattet werden.,

(tre)