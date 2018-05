1,5 Millionen Euro wird der Wiederaufbau des Goetheturms kosten, knapp ein Zehntel der Summe ist bislang an Spenden eingegangen. Diese Zeitung will ihren Teil zur Rekonstruktion des Wahrzeichens beitragen und hat daher eigens den Genusslauf „Rund um den Goetheturm“ ins Leben gerufen.

Frankfurt hat so manches Wahrzeichen – die Skyline ist eines, der Römer ein anderes. Doch gerade mit dem Goetheturm ist die Seele der Frankfurter besonders verbandelt. Dass von ihm nach der Brandstiftung im Oktober vergangenen Jahres nur ein Häufchen Asche geblieben ist, schmerzt noch immer.

Die Frankfurter Neue Presse möchte helfen, das Wahrzeichen wieder aufleben zu lassen. Und wie ginge dies besser als mit einer Veranstaltung, bei der sich alles – im wahrsten Sinne des Wortes – um den Goetheturm dreht? Deshalb haben wir den Genusslauf „Rund um den Goetheturm“ ins Leben gerufen. Jeder Läufer kann mit seinem Startgeld helfen, den Turm wiederaufzubauen. Der Reinerlös der Veranstaltung dient dem Wiederaufbau.

Planungsbüro gesucht

Beim Lauf „Rund um den Goetheturm“ geht es nicht um sportliche Höchstleistungen, nicht mal die Zeit wird gestoppt. Vielmehr steht der Spaß und – wie der Name schon sagt – der Genuss im Vordergrund. Und natürlich der Wiederaufbau des Goetheturms. 2020 soll die Holzkonstruktion wieder an ihrem Platz stehen. Aktuell läuft die Ausschreibung, gesucht wird ein Planungsbüro, das auf Holzbauten spezialisiert ist, erklärt das zuständige Umweltdezernat auf Anfrage. Ob der Turm höher wird als die bisherige 40-Meter-Konstruktion, ob er barrierefrei wird und ob er überhaupt auf dem alten Fundament errichtet werden kann – alles Fragen, auf die es noch keine Antwort gibt.

1,5 Millionen Euro

Die Kosten beziffert die Stadt auf 1,5 Millionen Euro. 148 660 Euro sind schon durch Spenden zusammengekommen. „Natürlich möchten wir als Frankfurter Neue Presse unseren Teil zum Wiederaufbau des Frankfurter Wahrzeichens beisteuern. Deshalb haben wir den Genusslauf rund um den Goetheturm ins Lebens gerufen“, erläutert FNP-Chefredakteur Dr. Max Rempel. „Helfen Sie uns dabei und laufen Sie mit!“

Der Zeitplan Läufer können sich für eine von fünf Gruppen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen entscheiden. Sind die 100 Teilnehmer für eine Gruppe erreicht, sind Nachmeldungen vor Ort möglich, wenn kurzfristig ein Platz frei wird. clearing

Joggen, Walken oder Spazierengehen – alles ist möglich beim Walderlebnis zugunsten des Sachsenhäuser Goetheturms. Bis zu 500 Teilnehmer können am Sonntag,

3. Juni, an den Start gehen. Und, so viel sei verraten, entlang der fünf Kilometer langen Strecke erwartet die Läufer die ein oder andere Überraschung!

Übrigens: Unterstützt wird die Frankfurter Neue Presse beim Lauf „Rund um den Goetheturm“ vom Höchster Digitaldruck-Experten koe48, der unter anderem das Logo für die Veranstaltung entwickelt hat, sowie von den Lauf-Profis von Spiridon – sie haben die Strecke rund um das Frankfurter Wahrzeichen ausbaldowert. Auch die Kelterei Rapp’s, das Scheck-In Center, die Werbeagentur Macona und die Sachsenhäuser Eisdiele Kokoxo unterstützen die Aktion.