An rund 40 Stellen: Frankfurt nutzt Sommerferien für Arbeiten im Straßenbau

Die Stadt Frankfurt nutzt die sechswöchigen Sommerferien, um Straßen frische Asphaltschichten zu verpassen oder Pflastersteine auszutauschen. An rund 40 Stellen werde im Frankfurter Stadtgebiet in den Ferien zusätzlich zu ohnehin laufenden Großprojekten gebaut, teilte das Amt für Straßenbau und Erschließung mit. „Es bietet sich an, diese Zeit zu nutzen, um an vielen Stellen gleichzeitig zu bauen. So werden die Menschen außerhalb der Sommerzeit weniger beeinträchtigt”, erklärte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) demnach. Außerhalb der Ferien pendeln täglich zusätzlich tausende Menschen mit dem Auto in die Mainmetropole.

Bei fast allen Baustellen steht eine frische Asphaltschicht auf dem Programm. In manchen Fällen wird aber auch tiefer gegraben und der Abschnitt „grundhaft erneuert”, hieß es weiter. Mancherorts werden auch Geh- und Radwege neu angelegt. In der Innenstadt bekommen Teile der Schillerstraße einen neuen Pflastersteinbelag. Während der Arbeiten kann es je nach Baustelle zu vorübergehenden Straßensperrungen und Behinderungen kommen.

Auch andere Kommunen nutzen die Ferien für die Durchführung von Straßenbauarbeiten. In Darmstadt wird wegen Kanalbauarbeiten die Heidelberger Straße von Nord nach Süd gesperrt und eine Umleitung eingerichtet, wie die Stadt berichtete. In Bad Homburg kommt es wegen zahlreicher Baustellen in den Ferien zu geänderten Busrouten und -fahrplänen.

(dpa)