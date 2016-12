Interview mit Klaus-Dieter Strittmatter: Frankfurt rüstet sich für Silvester - Das sagt der Präventionsrat dazu

30.12.2016

Wahrscheinlich hat man noch nie so sicher Silvester am Eisernen Steg feiern können: 600 Beamte werden im Einsatz sein, doppelt so viele wie im Vorjahr. Manche mischen sich in Zivil unter die Feiernden. Für das nördliche Ufer gilt: Es gibt eine Sicherheitszone mit Einlass. Nur 30 000 Frankfurter können am Ufer ins neue Jahr starten, Böller sind verboten. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 60 sexuelle Übergriffe angezeigt in den Tagen nach der Silvesternacht.