Aktion „Becherbonus“: Frankfurt sagt dem Pappbecher-Müll den Kampf an

Rund 23 Millionen Pappbecher landen in Frankfurt jährlich auf dem Müll oder auf der Straße, schätzt die Deutsche Umwelthilfe. Bundesweit sind es jährlich drei Milliarden Becher, deren Herstellung zehntausende Tonnen Holz und Kunststoff benötigt. Dem Müll wird nun auch in Frankfurt der Kampf angesagt: 70 Unternehmen engagieren sich bereits an der Aktion „Becherbonus“ des Landes Hessen.

Mit der Aktion „Becherbonus“ des hessischen Umweltministeriums haben sich bereits 70 Geschäfte und Filialen in Frankfurt verpflichtet, „Coffee to go“ in von den Kunden mitgebrachte Tassen zu füllen. Es dürfte jedes fünfte Geschäft sein, das in Frankfurt Kaffee zum Mitnehmen ausschenkt. Mindestens 1 Cent günstiger ist ein solcher Kaffee zu haben als jener im Einwegbecher.

Pro: Bonus- und Pfandsysteme sind besser Fortschritt ist immer die Sache der Unzufriedenen. Was heute noch völlig normal ist, darüber schüttelt man morgen den Kopf. So sind die Plastiktüten fast völlig aus den Geschäften verschwunden, clearing

Dabei war das Studentenwerk ein Vorreiter. Schon seit Jahren kostet der „Coffee to go“ in umweltschädlichen, mit Kunststoff beschichteten Papp-Bechern 30 Cent mehr als der in der Porzellantasse – oder umgekehrt 30 Cent weniger. Doch besonders erfolgreich ist der Kampf gegen das Einweggeschirr nicht: „Bei uns gehen jährlich rund eine Million Pappbecher über den Tresen“, sagt Gudrun Hartmann, Leiterin der Verpflegungsbetriebe. Seit einiger Zeit nimmt das Studentenwerk an der Aktion „Becherbonus“ des hessischen Umweltministeriums teil.

Ein Pfandsystem einzuführen, lehnt Hartmann jedoch ab. „Warum? Unsere Porzellantassen sind doch bepfandet, und man kann sie an jeden unserer 30 Betriebe abgeben. Es ist nur Bequemlichkeit, wenn die Studenten trotzdem zum Pappbecher greifen und dann dafür 30 Cent mehr bezahlen.“

Contra: Reines Gewissen 2015 schreckte die Nachricht auf, Deutschland produziere den meisten Verpackungsmüll in Europa. Die Müll-Trennweltmeister konnten das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. clearing

Die Erfahrungen der Betriebe mit „Becherbonus“ sind unterschiedlich. „Wir sind überrascht, wie gut das von den Kunden angenommen wird“, sagt Annika Loessel, Sprecherin bei der Bäckerei Kamps, die in Frankfurt mit fünf Franchise-Filialen vertreten ist.

Kunden kaum vorbereitet

Die Bäckerei Kröger hingegen, seit Dezember bei „Becherbonus“ dabei, verzeichnet nur einen mäßigen Erfolg. „Die Kunden finden es toll, dass wir anbieten, mitgebrachte Becher zu befüllen. Aber niemand hat einen Becher dabei“, klagt Geschäftsführerin Cornelia Bemelmann. 100 000 bis 120 000 Einweg-Becher pro Jahr werden so alleine in den sechs Frankfurter Filialen der Bäckerei ausgegeben, erklärt sie. Ab Mai werden diese Becher bei Kröger zumindest ohne Kunstoffbeschichtung sein und biologisch abbaubar. Die Geschäftsführerin, angetan vom Mehrweg-Gedanken, möchte ein eigenes Pfandsystem in allen 13 Filialen einführen. „Alles andere funktioniert nicht. Niemand nimmt einen Becher mit, wenn er in die Stadt geht.“

„Die Wegwerfbehälter sind einfach praktisch“ Wie denken die Bürger über das Tehma Umweltschutz und Pappbecher? Eine kleine Straßenumfrage fördert verschiedene Ansichten zu Tage. clearing

Von einem „echten“ Pfandsystem hält Bäcker Gerhard Eifler nicht viel. „Dann müssen wir Becher spülen. Das könnte Probleme mit der Hygiene geben“, sagt der Inhaber der Fechenheimer Bäckerei mit fast 70 Verkaufsstellen. Er möchte einen eigenen Becher zum Kauf anbieten. „In Maintal gibt es das schon, gefördert von der Gemeinde. Daran beteiligen wir uns mit den Filialen dort.“ 20 Cent Nachlass erhält, wer seinen Kaffee im „Maintal“-Becher mitnimmt. Bäckereien, Tankstellen und andere Betriebe in der Nachbargemeinde konnten im Februar Becher beim Umweltamt kaufen, maximal 50 pro Betrieb. In Frankfurt ist Eifler noch nicht ganz so weit. „Wir suchen noch nach dem geeigneten Becher.“

Einweg dient Bequemlichkeit

Einweg-Geschirr ist bequem, doch die Umwelt leidet. „To go“, auf Deutsch etwa „zum Mitnehmen“ bedeutet, dass Teller, Becher, Besteck und Verpackungen im Müll landen, schlimmstenfalls einfach auf der Straße. „In den vergangenen zehn Jahren hat der Müll dadurch stark zugenommen“, so Stefan Röttele, Sprecher der Frankfurter Entsorgungsbetriebe (FES).

Die Stadtverwaltung selbst macht in Sachen Becherpfand keine Vorschläge. Das Umweltdezernat verweist aufs Wirtschaftsdezernat, der Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) wiederum auf die Initiative des Landes. Doch um ein echtes Pfandsystem geht es dabei nicht. In den meisten deutschen Städten tut man sich schwer damit.

Vorausdenken gefordert

Beispielhafter sind da die Städte Tübingen und Freiburg im grün-schwarz regierten Baden-Württemberg. In Tübingen beteiligen sich 21 Geschäfte und Bäckereien und verkaufen Mehrweg-Becher. Deren Rückgabe in einem Pfandsystem ist nicht vorgesehen. Hauptinitiator des Tübinger Systems ist die dortige Universität. Deren Umweltkoordinatorin Hedwig Ogrzewalla räumt ein: „Man muss den Becher zwar mitbringen – aber vorausdenken muss man ja sonst auch.“

Info: Eine schlechte Umweltbilanz Nach Berechnungen der Deutschen Umwelthilfe werden deutschlandweit rund 2,8 Milliarden „Coffee to go“-Becher pro Jahr verbraucht. Stellt man diese mit den dazugehörigen Plastikdeckeln aufeinander, clearing

Dieter Bootz, Sprecher der Freiburger Abfallwirtschaft, widerspricht dem vehement. „Wer seinen Becher mitbringt, muss ja schon ,grün’ eingestellt sein. Wir glauben aber, dass der typische Kunde von ,Coffee to go’ eher der Handwerker oder Angestellte ist.“ Um dem Kunden entgegenzukommen, hat Freiburg vor drei Monaten ein echtes Pfandsystem eingeführt mit derzeit 13 000 Mehrwegbechern. Der Kaffeetrinker erhält einen Becher, zahlt dafür Pfand und kann ihn in jedem anderen der beteiligten 70 Geschäfte zurückgeben. „Die Reinigung der benutzten Becher ist kein Problem, wenn man ohnehin Sitzplätze hat, Geschirr ausgibt und wieder einsammelt“, betont Bootz. „Wir haben uns an Volksfesten orientiert. Da ist es ja auch so, dass man für ein Bierglas Pfand zahlt.“