Testphase bis 2020: Frankfurt sperrt versuchsweise nördliches Mainufer

Das nördliche Mainufer soll noch attraktiver für Fußgänger oder Radfahrer werden. Dazu will die Stadt Frankfurt im zentralen Teil der Innenstadt den Bereich zwischen Alter Brücke und Untermainbrücke für den Autoverkehr sperren.

Frankfurt will vom Sommer 2019 an das nördliche Mainufer für den Autoverkehr sperren. Damit will die Stadt im Zuge der Erneuerung der Altstadt ihr Zentrum zum Fluss hin attraktiver für Fußgänger und Radfahrer machen.

Das Autoverbot auf der rund eineinhalb Kilometer langen Strecke zwischen Alter Brücke und Untermainbrücke gilt jedoch zunächst nur für ein Jahr. In dieser Zeit soll geprüft werden, ob es zum «Chaos» in der Innenstadt kommt, wie Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) am Mittwoch sagte. Mit der begleitenden Planung ist das Büro Albert Speer beauftragt.

Nach Angaben der Stadt wird das nördliche Mainufer täglich von rund 20 000 Fahrzeugen benutzt. Vor der Sperrung soll es nochmals eine Verkehrszählung geben. Oesterling hält die Maßnahme für weitgehend unproblematisch, weil der Abschnitt schon an rund 20 Tagen im Jahr bei Veranstaltungen wie etwa dem Main-Fest gesperrt ist, ohne dass der Verkehr zusammengebrochen sei.

Die Sperrung der Ost-West-Verbindung hat die Stadtregierung aus SPD, CDU und Grünen 2016 gemeinsam im Koalitionsvertrag beschlossen. Über die Öffnung des nördlichen Mainufers für Fußgänger wird in Frankfurt seit Jahrzehnten debattiert. Die Befürworter wollen damit die alte traditionelle Nord-Süd-Achse - von der Zeil zum Main - wieder stärken. Zeitweise wurde auch über den Bau eines Tunnels diskutiert.

