Fastnacht-Eröffnung: Frankfurt startet knallbunt in die fünfte Jahreszeit

Die fünfte Jahreszeit hat begonnen; der große Rat der Frankfurter Karnevalsvereine seine Prinzenpaare gewählt. Wer sind sie? Das Geheimnis wurde am Samstag bei der Eröffnung der neuen Fastnachtssaison an der Hauptwache gelüftet.

Das neue Frankfurter Prinzenpaar war noch gar nicht ins Amt erhoben und hatte die Rituale der Macht-Inszenierung schon verinnerlicht. Gehört schließlich zum Amt, sie zu parodieren. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) lässt sich gerade am Steuer der neu dekorierten Fastnacht-Straßenbahn fotografieren, als wollte er den Fürstlichkeiten die Show stehlen. Nicht mit „Seiner Tollität Mathias I.“ und „Ihrer Lieblichkeit Conny I.“. Beide schieben ihre voluminösen, rund zehn Kilogramm schweren Beinkleider quer durch alle Abteile. Nur das erste Abteil ist angemessen! „Für Fürsten auf ihrem Weg zu ihrer Kur ziehmt es sich, ganz vorn auszusteigen“, sagte Mathias I.. Die Straßenbahn mit den Wappen aller 63 Karnevalsvereine fuhr dann am Samstag doch in die andere Richtung. Das Prinzenpaar stieg ganz hinten aus. Mathias I. winkt ab. „Was solls.“ Außer einem kleinen Jungen am Römer hat es ohnehin kaum einer gemerkt. Der riss dafür vor Entsetzen Augen auf, angesichts des knall-bunten Fastnachts-Hofstaates der aus der Straßenbahn stürmt, an deren Steuer der OB sitzt. Die Mutter dreht sich um: „Ach, es ist 11.11.“ sagt sie und zuckt mit den Schultern.

Karneval bis zum 14. Februar

An Hofberichterstattung interessierte Leser sollten im Folgenden das Kind wieder vergessen: Es passt nicht zum Motto der diesjährigen Fastnachts-Saison: „Frankfurts Leut’ e Freud’ zu mache, bringt unser Narrenherz zum Lache“. Auf der Hauptwache, wo die Karnevalskampagne erstmals eröffnet wurde, waren die närrischen Blaublüter auch deutlich erfolgreicher, ihr Motto umzusetzen. Bis Aschermittwoch, der in diesem Jahr auf den 14. Februar fällt, ist dieses für das Prinzenpaar jeder Weisheit letzter Schluss. Die Fastnachts-Straßenbahn wird auch danach noch auf der Linie 11 durch Frankfurt fahren. Für das Prinzenpaar heißt die kurze Saison jedoch: Etwa 150 Auftritte verteilen sich auf einen engeren Zeitraum. Vor allem im Februar wird es stressig. Acht Termine könnten da an einem Tag im Kalender stehen.

„Das muss man erst einmal leisten können“, sagt Axel Heilmann, Präsident des Großen Rats der Frankfurter Karnevalvereine. Bei der Wahl von Narrenprinz und -prinzessin hätte der Rat darauf geachtet, dass die beiden für solch einen Marathon charakterlich geeignet seien, sagt der an Hofberichterstattung interessierte Präsident. Außerdem müsse das Berufs- und Privatleben mit den vielen Verpflichtungen vereinbar sein und einen Bezug zur Fastnachtstradition in Frankfurt sollten sie auch noch haben. So ist Conny I., mit bürgerlichen Namen Cornelia Krause-Mehmeti, erste Vorsitzende beim Carneval-Club Blau-Rot in Niederrad. Dort trainiert sie den Nachwuchs in insgesamt sieben Tanz- und Gardegruppen. Auch Mathias I. alias Mathias Scherer ist als Mitglied des „Karnevalclubs Schöne Müllerin“ in der Frankfurter Karnevalsszene kein Unbekannter. Seit letztem Jahr gehört er obendrein zum Großen Rat.

Närrisch schon im Uterus

Wer aber echte, reine, fast metaphysische Verbundenheit zur Karnevalstradition sucht, der muss auf das Kinder-Prinzenpaar schauen. Nikolas I (12). gehört zum „Karneval-Club Schöne Müllerin“ und Shanice I. (11) zum Carneval- und Tanzclub „Die Krätscher“ in Eckenheim. Ihre Geschichte beweist, dass sie für die Rolle der Kinderprinzessin geboren wurde. Der Hofmarschall Thomas Neff erzählt die Geschichte etwa so: Es war einmal eine schwangere Närrin auf einem Karnevalsumzug in Hanau. Man schrieb das Jahr 2006. Von all dem Juchei und Helau blieb die noch ungeborene Shanice im Mutterbauch getrennt. Für eine zur Kinderprinzessin Geborne ist das kein Zustand. Shanice protestiert. Ergebnisse: 1. Wehen. 2. ein Krankenwagen stoppt den Karnevalsumzug. 3. Helau im Kreissaal.

Dass das Kinderprinzenpaar mit dieser Geschichte im Hintergrund noch nervös ist, glaubt, sie könnten bei der Saisoneröffnung etwa ihren Text vergessen, ist eine vornehmes Zeichen der Bescheidenheit. Doch unbegründet. Pünktlich kamen sie durch das Spalier der Prinzengarde auf die Bühne, wo sich keiner verhaspelte. Auf der Bühne stehen sie im Trocknen. Sie winken den Regenschirmen zu der OB und der ganze Hofstaat winken mit.