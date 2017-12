Das Geschäft mit den Leih-Fahrrädern boomt in Frankfurt. Dabei kommt es immer wieder zu Problemen. Jetzt reagiert die Stadt - mit zehn Regeln.

Das Geschäft mit den Leih-Fahrrädern boomt - gerade im Stadtbereich, wo die Fahrräder als Alternative zu Bus und Bahn sehr beliebt sind. Mittlerweile buhlen mehrere Unternehmen mit Leih-Rädern um die Gunst der Frankfurter.

Dabei kommt es allerdings auch zu Problemen. Räder werden beschädigt, bisweilen stehen nicht-verkehrstaugliche Räder an den Leih-Stationen. Anwohner beschweren sich über achtlos abgestellte Räder, die Gehwege blockieren. Und manche Leihstationen werden zu Massen-Parkplätzen, an denen Dutzende Räder stehen.

Die Stadt Frankfurt will dem entgegenwirken. Das Verkehrsdezernat hat darum am Mittwoch, 20. Dezember, ein "Merkblatt für Anbieter von Fahrradverleihsystemen in Frankfurt" veröffentlicht.

Kernstück des Blattes sind zehn Regeln (Fettungen von der Redaktion)

1. Die Fahrräder müssen verkehrssicher und funktionstüchtig sein und den einschlägigen Normen und Vorschriften genügen.

2. Fahrräder müssen so abgestellt werden, dass sie Dritte weder gefährden noch behindern. Insbesondere müssen Gehwege so freigehalten werden, dass Begegnungsverkehr z.B. mit Kinderwagen und Rollstühlen möglich bleibt.

3. Rettungswege, Ein- und Ausfahrten, Zugangswege zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, Radwege, Bordsteinabsenkungen, Blindenleitsysteme und Fußgängerüberwege sind grundsätzlich freizuhalten.

4. In Parks und Grünanlagen, darunter auch die Mainufer, darf der Mietvorgang nicht beendet werden. (...)

5. Fahrräder von Fahrradverleihsystemen dürfen nicht an öffentlichen Fahrradständern abgestellt und in öffentliche Fahrradabstellanlagen eingestellt werden.

6. Die Kunden müssen im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) über diese Bestimmungen informiert werden und diesen zustimmen.

7. Die Stadt empfiehlt den Anbietern, Malusregeln für diejenigen Radfahrer einzuführen, die diese Bestimmungen zum Abstellen von Fahrrädern nicht beachten.



8. Der Anbieter muss garantieren können, dass falsch abgestellte Räder bzw. solche, die nicht oder nicht mehr verkehrssicher sind, innerhalb von 24 Stunden umverteilt bzw. entsorgt werden. Geschieht dies nicht, werden die Fahrräder von der Stadt Frankfurt abgeräumt und die Kosten dem Anbieter in Rechnung gestellt.

9. Das stationslose Abstellen von Mieträdern an öffentlichen Standorten soll bei Umverteilungsaktionen durch den Anbieter auf zehn Fahrräder pro Standort begrenzt bleiben. Beabsichtigt der Anbieter, mehr als zehn Fahrräder an einem Standort anzubieten (stationsbasierte Entleihe), bedarf der Standort der vorherigen Zustimmung der Stadt Frankfurt.

10. Der Anbieter muss seinen Kunden, dem Straßenverkehrsamt und der Polizei Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zur Verfügung stellen und einen Ansprechpartner benennen. Der Anbieter muss sich bereit erklären, schriftliche Anfragen der Behörden innerhalb von 24 Stunden zu beantworten.