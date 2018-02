EU-Vorgaben: Frankfurt sucht Wege die Zusammenarbeit mit der FES fortzusetzen

Alle Hoffnung liegt auf den Juristen im Dezernat von Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Sie sollen irgendwie einen Weg finden, um zu vermeiden, was die europäische Rechtslage klar von der Stadt verlangt: Zum Jahr 2021 muss der Auftrag für die Straßenreinigung neu vergeben werden. Denn Ende 2020 läuft der bisherige Vertrag mit der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH – besser bekannt als FES – aus und die Stadt müsste diese Leistung deshalb europaweit neu ausschreiben. Der Haken bei der Sache ist, dass keiner mit einem anderen Unternehmen als der FES zusammenarbeiten will. Schließlich gehört diese zu 51 Prozent der Stadt, die übrigen Anteile hält die Firma Remondis.

Diese öffentlich-private Partnerschaft sei höchst erfolgreich. „Das Dezernat ist gegen eine Ausschreibung, wir sind mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden“, sagt Janina Steinkrüger, Referentin von Stadträtin Heilig. Daran, dass jemand anderes es besser machen könnte, glaubt in der Stadtpolitik offenbar niemand. Zudem ist das Interesse groß, die FES und ihre Mitarbeiter abzusichern. „Ich werde alles dafür tun, dass das Erfolgsmodell der FES Bestand hat“, sagt etwa Robert Lange, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Römer und zugleich Mitglied im Aufsichtsrat der FES.

Sechs Tochtergesellschaften und 1700 Mitarbeiter 1995 wurden die Aufgaben des Amts für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung an die neu gegründete Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) übertragen. clearing

Kritische Fragen gestellt

Aber ob die Stadt will oder nicht – weitermachen wie bisher kann sie nicht. Die Neuausschreibung scheint unumgänglich, zumal die EU-Kommission bereits vor drei Jahren kritisch nachgefragt hatte, warum man damals die Verträge mit der FES einfach so verlängert habe, ohne andere Anbieter auch nur anzuschauen. Umso strenger wird Brüssel nun hinsehen. Ohne Ausschreibung könnte die Stadt die FES nur dann beauftragen, wenn diese allein der öffentlichen Hand gehörte. Ergo müsste Frankfurt Remondis seinen Anteil wieder abkaufen. „Auch die Kosten für einen Rückkauf werden derzeit geprüft“, bestätigt Steinkrüger. Aber außer bei der Linken, welche die Konstruktion der FES seit der Gründung stark kritisiert, stößt eine solche Rekommunalisierung bei der aktuellen Römer-Koalition aus CDU, SPD und Grünen auf wenig Begeisterung. Lange verweist auf die angespannte Haushaltslage und selbst sein SPD-Kollege Roger Podstatny reagiert vorsichtig: „Grundsätzlich ist die SPD der Ansicht, dass die grundlegende Daseinsvorsorge, also auch die Straßenreinigung, bei der Stadt liegen sollte. Aber an dieser Stelle ist die Zusammenarbeit gut eingespielt, wir sind mit dem Service der FES zufrieden.“

Schlechte Erfahrungen

Mit europaweiten Ausschreibungen hätten Stadt und Bürger in Frankfurt schon mehrmals schlechte Erfahrungen gemacht, verweist der SPD-Politiker auf das Chaos im Busverkehr, das nach der Neuvergabe der Linien im Frankfurter Westen vor einigen Jahren entstanden war. Beim Thema Ausschreibung verweisen alle Beteiligten vor allem auf die Risiken. Darauf, dass die FES sich bei so viel Lob für ihre Leistung ja ohnehin durchsetzen müsste, mögen Dezernat und Römer-Koalition aber nicht vertrauen. Deshalb wird gerade intensiv geprüft, wie man aus der Zwickmühle kommen und den Ist-Zustand halten kann. Bis zum Jahresende muss eine Lösung gefunden sein. Und die Straßenreinigung ist nur der Vorläufer für einen weitaus größeren Brocken: 2025 endet auch der Vertrag mit der FES für die Müllentsorgung; die Fragen, die sich dann stellen, sind die gleichen.

Daran, dass alles so bleibt, wie es ist, hat auch Remondis großes Interesse. Das Unternehmen hat nicht vor, das Geschäft mit Müll und Dreck wieder allein der Stadt zu überlassen. Aber es scheut auch den Wettbewerb nicht so stark wie die Frankfurter Partner: „Es gibt nun einmal das EU-Recht und wir müssen uns dem Wettbewerb stellen“, erklärt der Unternehmenssprecher Michael Schneider.