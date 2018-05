Freizeit: Frankfurt will mehr Grillplätze schaffen

Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) will ein stadtweites Konzept erarbeiten, um mehr Grillplätze zu errichten. Gleichzeitig soll aber auch geschaut werden, wie man den Scharen an Grillern und ihren Hinterlassenschaften in den Parks Herr wird.

Was liebt der Deutsche am Sommer? Richtig, das Grillen. Laut Robert Lange (CDU) sind es doch glatt 98 Prozent der Deutschen, die sich gerne ein Würstchen oder ein Steak auf dem Rost brutzeln. Viele Frankfurter haben keinen Balkon oder keine Terrasse, weswegen es sie an die elf in den Parks ausgewiesenen Grillplätzen zieht. Die sind aber schnell überfüllt, es wird laute Musik gehört und Müll hinterlassen. Das wiederum führt zu Konflikten.

Keine Lösung parat

„Für dieses Problem müssen wir eine Lösung finden. Ich habe aber noch keine parat“, sagte Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) gestern Abend im Stadtparlament. „Das Grillen nimmt in allen Grünanlagen überhand.“ Gegensteuern will die Stadträtin aber nicht mit der Schließung von Grillplätzen, sondern mit der Schaffung von neuen. „Der Bedarf ist da“, so Heilig. Deshalb will sie ein stadtweites Konzept erarbeiten, wo man noch Feuerstellen schaffen könnte. Mindestens ein neuer Grillplatz, „lieber aber noch mehr“, sollen zu den bisherigen hinzukommen.

Eine Herausforderung

„Die Suche ist aber nicht leicht“, sagte Heilig. Es müsse ausreichend Platz für Autos, Bänke, Tische und eben der notwendigen Grills geben. Zudem müsste die Auswirkung auf die gesamte Umgebung, auf die Flora und Fauna berücksichtigt werden. Der Stadtwald falle schon mal weg. Dort darf nicht gegrillt werden. „Einen geeigneten Platz zu finden, ist eine große Herausforderung, und das braucht noch etwas Zeit.“ Denn das Konzept soll auch Lösungen parat haben, wie der Müll, der meist liegen gelassen wird, vermieden werden kann. So gebe es Städte, die ihre Grillplätze einzäunen und Eintritt verlangen. „Auch das wäre eine Überlegung, die wir in Betracht ziehen könnten.“

Grillplatz-Karte Mit diesen 7 Tipps macht ihr euch beim Grillen im Park ... Gibt es etwas Schöneres, als gemeinsam mit den besten Freunden an einem schönen Sommerabend im Park zu grillen? Doch allzu schnell wird der eifrige Grillmeister dabei zu einer Belastung für andere Menschen, die Würstchen verkohlen und am Ende sammelt er auch noch mieses Karma, weil es seinen Müll zurücklässt. Mit diesen sieben Tipps wirst du zum Grill-Vorbild! clearing

Robert Lange schlug ein Pfandsystem vor, um „die chaotischen Verhältnisse“ zu vermeiden. Zudem will er verhindern, dass immer mehr Familien zu den Grillstätten pilgern, obwohl diese schon überfüllt sind. „Und der Müll muss am besten zu Hause entsorgt werden“, so Lange. „Wir brauchen klare Regeln für die Griller.“ Michael Bross (FDP) könnte sich große Container in den Parks vorstellen, um dem Müll Herr zu werden.