Frankfurt veranstaltet Fest: Frankfurt würdigt den Einsatz der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer

Ein Jahr ist es her, dass die ersten Züge voller Flüchtlinge am Hauptbahnhof eintrafen und Frankfurt zum Sinnbild der deutschen Willkommenskultur wurde. Ein guter Zeitpunkt, um den hunderten ehrenamtlichen Helfern in der Stadt einmal offiziell „Danke“ zu sagen.

Die Bilder sind um die Welt gegangen: Am Hauptbahnhof türmen sich Lebensmittel, Spielsachen, Kleidung. Menschen strömen von überall her, haben Plakate dabei, auf denen steht: „Refugees welcome“. Ein spontanes Willkommenskomitee für die Flüchtlinge, die auf den Tag genau heute vor einem Jahr mit dem Zug aus Ungarn auf dem Weg in die Mainmetropole sind. 4500 Flüchtlinge hat die Stadt Frankfurt seitdem aufgenommen, außerdem 550 unbegleitete Kinder und Jugendliche. Und hunderte Frankfurter engagieren sich seitdem ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe. „Gefühlt sind es weit mehr als 1000“, sagt Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) am Sonntag beim Dankeschönfest für die Ehrenamtlichen im Sendesaal des Hessischen Rundfunks – und auf jeden einzelnen komme es an.

Immense Aufgabe

Kein Wunder, die Aufgabe ist immens. Zwar haben die Flüchtlingsströme nachgelassen – aktuell bekommt Frankfurt pro Woche vom Land Hessen etwa 20 neue Bewohner zugewiesen – doch schon die Integration der Menschen, die bereits hier sind, „stellt uns vor große Herausforderungen“, betont Birkenfeld.

Nach wie vor etwa sucht die Stadt händeringend nach Wohnraum für die Flüchtlinge. Aktuell sind sie in 113 verschiedenen Unterkünften untergebracht. Dazu gehören eigens aufgebaute Siedlungen wie am Alten Flugplatz in Bonames, Wohnheime, einzelne Wohnungen, Wohnwagen, Hotelzimmer und noch immer drei Turnhallen.

Dennoch sei sie überzeugt: „So, wie es unsere Bundeskanzlerin gesagt hat: Wir schaffen das!“ Frankfurt sei eine Stadt mit einer großen bürgerschaftlichen Tradition, und darauf sei sie stolz, weil sie wisse: „Meine Frankfurter schaffen das!“ Dabei ist Birkenfeld klar, dass sie den Ehrenamtlichen einiges abverlangt: „Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere nicht wusste, worauf er sich eingelassen hat.“ Die Stadträtin weiß, welche Schicksale es sind, mit denen die Helfer konfrontiert werden. Und sie weiß auch, dass es nicht leicht zu verkraften ist, wenn Menschen, zu denen man gerade erst Kontakt geknüpft hat, in eine andere Stadt geschickt werden, oder ihr Asylantrag abgelehnt wird. Und natürlich ist auch in der Flüchtlingshilfe nicht immer alles eitel Sonnenschein. „Das ist wie im normalen Leben auch – man macht positive und negative Erfahrungen“, sagt etwa Wolfgang Kujath von der Initiative „WIR – Wir in Rödelheim“.

Frankfurt Babel

Dennoch: Die Stimmung bei den Ehrenamtlichen ist gut. Allerdings sind beim Dankesfest auch viele der 800 Helferplätze leer geblieben.

Für die, die gekommen sind, gibt es neben kulinarischen Leckereien ein buntes Programm mit Musik der Gruppe „Bridges – Musik verbindet“, einem Vortrag von Olympiamedaillengewinner und Motivationscoach Edgar Itt sowie einem Auszug aus dem Theaterprojekt „Frankfurt Babel“ des Jungen Schauspiels, in dem jugendliche Geflüchtete mitwirken.

Und es gibt viel Lob von Birkenfeld: „Sie sind diejenigen, die die Willkommenskultur in unserer Stadt leben.“ Auch ein Jahr nach der spontanen Aktion vom Hauptbahnhof. (stef,dpa)



