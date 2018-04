Vier Jahre nach Baubeginn wird die neue Altstadt von 9. Mai an öffentlich zugänglich sein. Begleitet von einem kleinen Festakt werden an diesem Tag die Bauzäune entfernt, damit die ersten Bewohner einziehen können.

Endspurt auf dem Dom-Römer-Areal: In diesen Tagen werden die 75 Wohnungen und 30 Gewerbeflächen an die Eigentümer und Mieter übergeben. Vier Jahre lang wurde an den 15 Rekonstruktionen und 20 Häusern in zeitgenössischer Architektur gearbeitet. Schon in wenigen Tagen wird der Bauzaun abgebaut. Ursprünglich sollte das Areal erst am 25. Mai geöffnet werden. Doch wurde dieser Akt jetzt auf den 9. Mai vorgezogen. „Das mussten wir machen, damit die Leute einziehen können“, sagte Michael Guntersdorf, Geschäftsführer der städtischen Dom-Römer GmbH. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) wird aus Anlass der Fertigstellung des Riesen-Projekts, das fast 200 Millionen Euro gekostet hat, ein rotes Band durchschneiden.

Große Inszenierung

Groß gefeiert wird aber erst im Herbst, 1,5 Millionen Euro lässt sich die Stadt das dreitägige Fest von 28. bis 30. September kosten. Im Dom-Römer-Ausschuss präsentierte der Frankfurter Tourismus-Chef Thomas Feda am Montagabend das Konzept: „Es wird ein Fest von Frankfurtern für Frankfurter“, sagt er. So werden zum Beispiel lokale Musiker auf der Bühne vor der Alten Nikolaikirche am Römerberg auftreten. Das Programm für die Bühne am Mainufer hingegen wird eine Agentur gestalten, die Ausschreibung dafür läuft laut Feda noch.

Höhenpunkt soll eine Inszenierung zur Geschichte der Altstadt werden, die bei passendem Wetter am Freitag und am Samstag jeweils abends gezeigt wird. Im Stadthaus wird es Vorträge und Diskussionsveranstaltungen geben. Darüber hinaus beteiligen sich rund 30 Partner rund um die Altstadt wie das Haus am Dom, das Historische Museum oder die Evangelische Stadtakademie. In den Römerhallen wird eine Ausstellung zu 100 Jahre Lufthansa zu sehen sein. „Das passt sehr gut“, findet Feda.

Auf dem Römerberg wird ein ganzer Ochse gegrillt – in Erinnerung an die Feierlichkeiten zu den Kaiserkrönungen. Die Altstadt selbst wird bespielt von der „Fliegenden Volksbühne“ und der „Dramatischen Bühne“. Feda betonte, dass seine Tourismus+Congress GmbH nicht viel Zeit zu Vorbereitung gehabt habe. Der Beschluss im Stadtparlament sei erst im Dezember gefallen. „Normalerweise braucht man für eine Veranstaltung dieser Größenordnung eineinhalb Jahre Vorlauf.“

Er sei erstaunt, dass das Programm jetzt doch so schnell erstellt werden konnte. Der Kostenrahmen – von den 1,5 Millionen Euro bleiben nach Abzug der Mehrwertsteuer 1,27 Millionen Euro übrig – werde eingehalten. Dabei helfen auch Sponsoren – Feda nannte die städtischen Gesellschaften VGF und Mainova, aber auch die Lufthansa.

Kritik an den Kosten

Doch an den Kosten gibt es nach wie vor Kritik. „1,5 Millionen Euro sind überzogen“, findet Elke Tafel-Stein (FDP). „Das wäre auch schlanker gegangen.“ Feda wies jedoch darauf hin, dass die Hälfte der Summe allein für Infrastruktur und Sicherheit aufgewendet werden müsse. „Für uns ist es ganz wichtig, dass wir im Kostenrahmen bleiben“, sagte Eugen Emmerling (SPD). Er verspricht sich von der Eröffnungsfeier eine Werbewirkung, die weit über Frankfurt hinausgeht.