Stadtparlament: Frankfurter Altstadt: Rotes Haus wird nicht noch einmal umgeplant

Das Thema Kosten beim Bau der neuen Altstadt ist ein besonders sensibles, weil das Vorzeigeprojekt teurer wird als ursprünglich geplant. Der aktuelle Kostenstand beträgt 196 Millionen Euro – eine Steigerung seit der Schätzung von 2010 um 88 Prozent. Und so war es nicht anders zu erwarten, dass der Sonderausschuss „Dom Römer“ des Stadtparlaments in seiner Sitzung gestern entschied, dass das Rote Haus so weitergebaut wird wie bisher geplant.

Bilderstrecke Frankfurter Altstadt wächst: ein Baustellenrundgang

Eine mögliche Umplanung hatte Architekt Jochem Jourdan ins Spiel gebracht. Er hatte kritisiert, dass das Büro, das das Rote Haus ursprünglich geplant und zu bauen begonnen hatte, schlecht recherchiert und eine „mangelhafte Rekonstruktion“ des Gebäudes erstellt habe. Jourdan, der das Haus fertigstellt, hatte dem Ausschuss seine durchaus sehenswerte Version des Hauses mit einem sichtbaren Fachwerk präsentiert. Er wies jedoch darauf hin, dass diese Änderung Mehrkosten zwischen 500 000 Euro und 700 000 Euro nach sich ziehen würde. Ebenso müsse mit einer zusätzlichen Bauzeit von einem halben bis zu einem ganzen Jahr gerechnet werden. Auch wären die bereits gefertigten Fachwerkteile nicht mehr zu gebrauchen. Der Ausschuss war sich schnell darin einig, dass man bei dem jetzt vorgesehenen und begonnenen Entwurf mit einem nicht sichtbaren Fachwerk bleiben solle.

Auch billigte der Ausschuss die Zusammensetzung eines vom Geschäftsführer der Dom-Römer-GmbH, Michael Guntersdorf, vorgeschlagenen Auswahlauschusses, der über die Vergabe der Gewerbeflächen entscheiden soll. Laut Guntersdorf stünden die ersten Vergaben für die großen Gewerbeflächen an, für die auch größere technische Einbauten notwendig würden.

Nach Fertigstellung der Pergola am Übergang vom Krönungsweg zum Schirn-Plateau hat sich offenbar herausgestellt, dass auf der Fläche vor der Schirn noch ein Gebäude als Abschluss des Areals der neuen Altstadt sinnvoll sei. Christoph Mäckler, der Vorsitzende des Gestaltungsbeirats, hatte eine solche Lösung zwar schon einmal angeregt, jedoch war sie seinerzeit auf wenig Gegenliebe gestoßen. Jetzt wurde die Planung eines drei- bis viergeschossiges Wohnhaus abgesegnet. wyg