Gesamtkosten steigen, Probleme mit Architekten: Frankfurter Altstadt wird Millionengrab

Von der Braubachstraße aus ist das erste Fachwerk zu sehen. Am Haus Braubachstraße 21, direkt neben dem Haus am Dom, wurden die Gerüste entfernt. Zu Vorschein sind grau gestrichene Balken gekommen, die Fassade wird im Gegensatz zu anderen rekonstruierten Gebäuden auf dem Dom-Römer-Areal nicht verputzt.

Was schick aussieht, ist Bestandteil eines aufwendigen Projektes, das immer teurer wird. Die aktuellsten Zahlen wird Michael Guntersdorf, Geschäftsführer der städtischen Dom-Römer GmbH, am Montag im Sonderausschuss Dom-Römer des Stadtparlaments vorstellen. Die Politiker werden nicht erfreut sein, mussten sie doch schon mehrmals Kostensteigerungen in Kauf nehmen – die sie zum Teil selbst mit ihren Wünschen verursacht haben. Zuletzt hatte Guntersdorf vor einem Jahr eine Summe von 186 Millionen Euro genannt. Doch das wird nicht reichen. Etwa zehn Millionen Euro muss die Stadt drauflegen.

Teure Umplanungen

Das liege vor allem an einigen Umplanungen, erläuterte Guntersdorf im Gespräch mit der FNP. So wurde erst ziemlich spät entschieden, in zwei rekonstruierten Häusern das Struwwelpeter-Museum einzurichten. Erst vor einer Woche wurde der Kaufvertrag besiegelt. Die Umplanungen schlagen mit zwei Millionen Euro zu Buche. Rund 2,4 Millionen Euro werden fällig, weil mehr gebaut wird als ursprünglich geplant. Darunter fallen einige Wohnen, die größer werden, aber auch die Pergola, die das Plateau vor dem Schirncafé vom tiefer liegenden Krönungsweg abgrenzen soll. Um 750 000 Euro wird die Baulogistik teurer. Das liegt größtenteils daran, dass ein zusätzlicher Kran benötigt wurde. Außerdem verlangte die Berufsgenossenschaft, dass auf der Baustelle ständig ein Sanitäter anwesend ist.

Ideen für Einsparungen gab es. So haben Baufirmen vorgeschlagen, Naturstein zu verwenden, der maschinell statt manuell bearbeitet ist. Doch das kam für Guntersdorf aus Gründen der Qualitätssicherung ebenso wenig in Frage wie Frage wie Billigputz. Mehrkosten: 1,7 Millionen Euro.

Wegen zahlreicher Umplanungen, unter anderem wegen des Brandschutzes, muss auch die Baugenehmigung aktualisiert werden. 500 000 Euro zusätzliche Gebühren fallen dafür an. Insgesamt zahlt die städtische Dom-Römer GmbH 3,7 Millionen Euro Gebühren an die städtische Bauaufsicht.

Die größte Umplanung betrifft das „Rote Haus“, eine der bedeutendsten Rekonstruktionen auf dem Altstadt-Areal. Hier musste die Statik geändert werden, weil die Architekten sich nicht am historischen Vorbild orientierten und eine falsche Zahl von Balken zu Grund legten. „Das Architekturbüro hatte einen personellen Engpass“, begründete Guntersdorf den Fehler. Jetzt habe man den Offenbacher Bauingenieur und Fachwerk-Experten Dominik Mangelmann hinzugezogen. Außerdem werde man mit einem anderen Architekten weiterarbeiten. Das führt zu einer Verzögerung beim Bau: Voraussichtlich wird das Rote Haus erst im Sommer 2018 fertig. Dennoch können die übrigen Gebäude schon im März bezogen werden, versichert Guntersdorf. Mit einer Ausnahme: Das Struwwelpeter-Museum wird erst Ende 2018 fertig.

88 Millionen Euro Einnahmen

Guntersdorf betonte, dass die Mehrkosten nur bei rund fünf Prozent lägen. Aber auch die Einnahmen seien gesteigert worden. Drei Millionen Euro nehme man zusätzlich beim Verkauf der einzelnen Wohnungen ein. Insgesamt rechnet er mit Verkaufserlösen von 88 Millionen Euro. Außerdem erhalte die Stadt einen Gegenwert. 22 Millionen Euro seien die Häuser wert, die im Eigentum der Stadt bleiben, zehn Millionen Euro die Gewerbeflächen in den Erdgeschossen. Den Wert des Stadthauses über dem Archäologischen Garten beziffert Guntersdorf mit 25 Millionen Euro. Dieses ist zwar seit Monaten fertig, aber immer noch nicht in Betrieb. CDU, SPD und Grüne haben im Koalitionsvertrag zwar vereinbart, dort Ausstellungsflächen für das Ikonen- und Dommuseum einzurichten. Bisher weiß aber niemand, wie das funktionieren soll. Immerhin wurden nach langem Ringen ein Betreiber gefunden: Es handelt sich um das gemeinnützige Unternehmen „Kombinat“, das Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt integriert.

Info: Areal mit 35 Häusern Rund 7000 Quadratmeter groß ist das Grundstück zwischen Dom und Römerberg, das mit insgesamt 35 Häusern bebaut wird. 15 davon werden nach historischem Vorbild rekonstruiert, für 20 gibt es