Fahrrad fahrend Geld verdienen: Frankfurter Arbeitsplätze auf zwei Rädern

Sie prägen mehr und mehr das Straßenbild: Lieferanten mit den auffälligen, kastenförmigen Rucksäcken, die Mahlzeiten aus beinahe jedem Restaurant an fast jede Adresse bringen, dazu rasend schnelle Fahrradkuriere, moderne Rikschas, radelnde Postboten und Polizisten.

Der Chauffeur 23 Fahrradtaxis des Unternehmens Velotaxi bringen die Frankfurter und ihre Besucher von A nach B. Einer der Fahrer ist Fabian Unkelbach. clearing

So wie der Anteil der Radfahrer auf Frankfurts Straßen zunimmt, so steigt auch die Zahl derer, die dienstlich in die Pedale treten. Mit der Gründung von Lieferdiensten wie Deliveroo und Foodora, ist in jüngster Zeit noch einmal eine neue Gruppe dazu gekommen. Es sind vor allem junge Leute, die auf dem Fahrrad ihr Geld verdienen. Die Jobs verheißen Freiheit, mit der Enge eines Büros ist das Leben auf der Straße nicht zu vergleichen. Zum Goldesel lässt sich der Drahtesel aber nach wie vor nur im Profisport machen.

Der Postbote Rund 250 Postboten stellen in Frankfurt täglich die Post per Fahrrad zu. Einer von ihnen ist Konstantin Kostadinov (25). Wie seine anderen Kollegen besucht Kostadinov interne Schulungen, die die Deutsche Post organisiert. clearing

Als das noch junge Unternehmen Foodora in der vergangenen Woche seinen Börsengang feierte, gab es auch Proteste vonseiten der Beschäftigten: Die Fahrer würden zu selten in Schichten eingeteilt, um auskömmlich zu verdienen, kritisierte die Gewerkschaft Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (FAU). Auch sei es ein Unding, dass die Fahrer ihre Arbeitsmittel, allen voran Telefon und Handy, selbst stellen müssen. Die Diskussion zeigt: Für diejenigen, die ihr Geld hauptsächlich radelnd verdienen, gibt es noch keine Regulierungen oder einheitlichen Stundenlöhne. Immerhin – bei klassischen Arbeitgebern wie der Deutschen Post oder am Flughafen verdienen die Mitarbeiter nach Branchentarifen.

Der Essensauslieferer Wer ein eigenes Fahrrad und Smartphone besitzt, kann bei Foodora anfangen, Essen auszuliefern. So macht es Matthias Franz seit etwas mehr als einem halben Jahr. clearing

Weil es nicht die eine Branche gibt, in der Fahrräder als Arbeitsmittel eingesetzt werden, fällt es sowohl der Frankfurter Industrie- und Handelskammer (IHK) als auch dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) schwer, die Anzahl solcher Arbeitsplätze zu nennen. Für Frankfurt allgemein gilt: Der Anteil der Fahrräder am Gesamtverkehr stieg laut dem städtischen Radfahrbüro in der Innenstadt von einstmals auf heute 17 Prozent.

Der Sicherheitsmann Das Fahrrad ist Fabio Lampasonas „größte Unterstützung, um auf den weitläufigen Terminalflächen zügig zu den Einsatzorten zu gelangen“, wie er selbst sagt. clearing